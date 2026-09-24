Decernarea Balonului de Aur va avea loc la Londra, pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre. Va fi ceremonia cu numărul 70, în care-i va fi adus un omagiu lui Stanley Matthews, primul câștigător al trofeului mult râvnit, în 1956.

Ce nebunie! ”El e câștigătorul Balonului de Aur din acest an”

Thomas Tuchel, selecționerul Angliei, consideră că Harry Kane trebuie să câștige Balonul de Aur în acest an. Antrenorul a pedalat pe ideea că fotbalistul a avut un sezon incredibil la Bayern și a făcut o figură frumoasă și la CM 2026.

În actuala stagiune, Kane a înscris de trei ori în patru apariții în Bundesliga, o dată în Champions League, unde și-a trecut în cont și un assist, și de două ori în Cupa Germaniei

”Harry Kane e câștigătorul Balonului de Aur în acest an, în opinia mea. După acest sezon, da. Mai bine de 70 de goluri. Trei trofee la Bayern. Semifinale la Cupa Mondială și Cahmpions League”, a spus Thomas Tuchel, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

La turneul final din SUA, Mexic și Canada, Kane, care este cotat la 60 de milioane de euro de site-urile de specialitate, a înscris de șase ori în șapte apariții. Mai mult decât atât, el a oferit și o pasă decisivă.