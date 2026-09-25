Motivul? William Baeten a depus memoriu pentru neplata unei datorii de 50.000 de euro către belgianul William Baeten.

Răzvan Raț: ”Probabil o să plătească în decembrie, i se ridică interdicția în ianuarie și aia e, s-a rezolvat!”

Răzvan Raț și Cristi Pulhac aucomentat pe marginea acestui subiect la VOYO SPORT LIVE.

”E simplu, la fotbal nu e ca la societățile comerciale. La fotbal, îl dai afară, îl plătești sau, dacă ajungi la o înțelegere, să spui: <<Domne-le, mai ai doi ani contract, îți dau banii pe un an>>”, a spus Răzvan Raț la VOYO SPORT 1.

Cristi Pulhac s-a întrebat de ce a ajuns FCSB în această situație în condițiile în care gruparea patronată de Gigi Becali nu a avut niciodată probleme financiare, iar această interdicție ar fi putut fi evitată: ”De ce s-ar fi încurcat pentru 50.000 de euro?”

Raț este convins că FCSB nu o să aibă probleme în următoarea fereastă de transferuri din cauza interdicției. Fostul internațional este absolut sigur de faptul că Gigi Becali va plăti datoria către Baeten în luna decembrie, astfel încât să poată întări echipa în luna ianuarie.

”A zis că poate o mai lungește așa. Până la urmă o să plătească și se ridică interdicția de transferuri. Un an nu i-a plătit, a mai lungit-o. Nici nu îi plătește acum, că nu mai e perioadă de transferuri. Îi plătește pe 27 decembrie, ca să îi dea drumul la transferuri pe 1. Exact așa o să fie. Probabil o să plătească în decembrie, i se ridică interdicția în ianuarie și aia e, s-a rezolvat, nu cred că e o problemă”.

Pulhac a continuat și a subliniat că interdicția la transferuri primită de FCSB ar fi putut fi evitată: ”Dacă erau cinci milioane, mai ziceam”, iar Raț a fost de acord, mai ales având în vedere salariul de un milion de euro pe sezon pe care Gigi Becali îl plătește pentru Denis Drăguș: ”Când îi dai lui Drăguș un milion, te mai uiți la 50.000?”.