După disputarea Cupei României, începe acum și Superliga Națională la polo masculin.
Curios sau nu, Dinamo va debuta în noul campionat cu două meciuri în aceeași zi, sâmbătă!
Începe și Superliga Națională la polo masculin.
După disputarea Cupei României, începe acum și Superliga Națională la polo masculin.
Curios sau nu, Dinamo va debuta în noul campionat cu două meciuri în aceeași zi, sâmbătă!
”🔴 START în Superliga Națională de Polo!
Sâmbătă, 26 septembrie, deschidem sezonul acasă, în bazinul olimpic Dinamo „Tolea Grințescu”, cu două meciuri în aceeași zi:
🕦 11:30 | Dinamo – CS Politehnica Cluj
🕖 19:00 | Dinamo – CSU Oradea
Două partide, un singur bazin și o zi întreagă de polo. Vă așteptăm în tribune, alături de băieți, de la primul până la ultimul fluier.
📍 Bazinul Olimpic Dinamo „Tolea Grințescu”
🎟️ Intrarea este liberă!
🔴⚪️🔴 HAI DINAMO! 🔴⚪️🔴”, a postat pagina oficială Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București.
Explicația pentru disputarea de către Dinamo a două meciuri în aceeași zi este că, în acest fel, adversarele CS Politehnica Cluj, care va întâlni vineri seara Steaua, și CSU Oradea, care va juca și ea sâmbătă două partide (dimineața cu Steaua), ”comprimă” cele două deplasări în București în una singură:
”🤽♂️ POLO PE APĂ
❤💙 Start în noul sezon la polo pe apă, masculin. Campioana Steaua București va juca meciurile din primele două etape, în bazinul de acasă. Va întâlni, mai întâi, pe Politehnica Cluj-Napoca, în această seară, iar sâmbătă, va primi replica formației CSU Oradea. Disputa contra clujenilor va fi în direct pe Steaua TV.
Multă baftă, băieți! Să fie un sezon la finalul căruia să sărbătorim un nou titlu! Forța, Steaua! 💪”, a postat și Steaua București.
CS Dinamo a înscris două echipe în Campionatul Național de Polo - Juniori U18, iar primul Turneu de Calificare - Zona Sud, desfășurat la Bazinul Floreasca, s-a încheiat cu victorii pe linie pentru prima echipă, CS Dinamo A!
Rezultatele:
CS Dinamo „A” - CSA Steaua: 13-9
CS Dinamo „A” - CS Rapid: 16-7
CS Dinamo „A” - CSS Triumf: 12-4
CS Dinamo „A” - CSS Steaua: 29-3
CS Dinamo „A” - ACS Wings: 23-1
CS Dinamo „A” - ACS Olimpic: 17-2
CS Dinamo „A” - CSS Nr.1: 27-1
CS Dinamo „A” - CS Dinamo „B”: 14-9
CS Dinamo „A” - CS Rapid „B”: 14-5
CS Dinamo „A” - CSA Steaua „B”: 11-3
Lotul Dinamo „A”:
Ivanov Ciprian
Barto Viktor
Țoropoc Denis
Stancu David
Velea David
Matei Rareș
Popa Cristian
Popescu Rareș
Stanciu Robert
Bădic Darie
Andguladze Konstantine
Știrbei Cristian
Fuflygin Iakov
Surugiu Tudor
Antrenor: Bogdan Giuclea (Info: Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București)
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