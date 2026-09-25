Curios sau nu, Dinamo va debuta în noul campionat cu două meciuri în aceeași zi, sâmbătă!

După disputarea Cupei României, începe acum și Superliga Națională la polo masculin.

”🔴 START în Superliga Națională de Polo!

Sâmbătă, 26 septembrie, deschidem sezonul acasă, în bazinul olimpic Dinamo „Tolea Grințescu”, cu două meciuri în aceeași zi:

🕦 11:30 | Dinamo – CS Politehnica Cluj

🕖 19:00 | Dinamo – CSU Oradea

Două partide, un singur bazin și o zi întreagă de polo. Vă așteptăm în tribune, alături de băieți, de la primul până la ultimul fluier.

📍 Bazinul Olimpic Dinamo „Tolea Grințescu”

🎟️ Intrarea este liberă!

🔴⚪️🔴 HAI DINAMO! 🔴⚪️🔴”, a postat pagina oficială Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București.

Explicația pentru disputarea de către Dinamo a două meciuri în aceeași zi este că, în acest fel, adversarele CS Politehnica Cluj, care va întâlni vineri seara Steaua, și CSU Oradea, care va juca și ea sâmbătă două partide (dimineața cu Steaua), ”comprimă” cele două deplasări în București în una singură:

”🤽‍♂️ POLO PE APĂ

❤💙 Start în noul sezon la polo pe apă, masculin. Campioana Steaua București va juca meciurile din primele două etape, în bazinul de acasă. Va întâlni, mai întâi, pe Politehnica Cluj-Napoca, în această seară, iar sâmbătă, va primi replica formației CSU Oradea. Disputa contra clujenilor va fi în direct pe Steaua TV.

Multă baftă, băieți! Să fie un sezon la finalul căruia să sărbătorim un nou titlu! Forța, Steaua! 💪”, a postat și Steaua București.