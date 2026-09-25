OFICIAL Dinamo va juca în aceeași zi două meciuri din Superligă! Care este explicația

Dinamo va juca în aceeași zi două meciuri din Superligă! Care este explicația Polo
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Începe și Superliga Națională la polo masculin.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiSteauaPolitehnica ClujSuperliga Nationala la polo masculin
Din articol

După disputarea Cupei României, începe acum și Superliga Națională la polo masculin.

Curios sau nu, Dinamo va debuta în noul campionat cu două meciuri în aceeași zi, sâmbătă!

Sâmbătă plină în Ștefan cel Mare: Dinamo – Politehnica Cluj de la 11:30 și Dinamo – CSU Oradea de la 19:00

”🔴 START în Superliga Națională de Polo!

Sâmbătă, 26 septembrie, deschidem sezonul acasă, în bazinul olimpic Dinamo „Tolea Grințescu”, cu două meciuri în aceeași zi:

🕦 11:30 | Dinamo – CS Politehnica Cluj

🕖 19:00 | Dinamo – CSU Oradea

Două partide, un singur bazin și o zi întreagă de polo. Vă așteptăm în tribune, alături de băieți, de la primul până la ultimul fluier.

📍 Bazinul Olimpic Dinamo „Tolea Grințescu”

🎟️ Intrarea este liberă!

🔴⚪️🔴 HAI DINAMO! 🔴⚪️🔴”, a postat pagina oficială Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București.

Explicația pentru disputarea de către Dinamo a două meciuri în aceeași zi este că, în acest fel, adversarele CS Politehnica Cluj, care va întâlni vineri seara Steaua, și CSU Oradea, care va juca și ea sâmbătă două partide (dimineața cu Steaua), ”comprimă” cele două deplasări în București în una singură:

”🤽‍♂️ POLO PE APĂ

❤💙 Start în noul sezon la polo pe apă, masculin. Campioana Steaua București va juca meciurile din primele două etape, în bazinul de acasă. Va întâlni, mai întâi, pe Politehnica Cluj-Napoca, în această seară, iar sâmbătă, va primi replica formației CSU Oradea. Disputa contra clujenilor va fi în direct pe Steaua TV.

Multă baftă, băieți! Să fie un sezon la finalul căruia să sărbătorim un nou titlu! Forța, Steaua! 💪”, a postat și Steaua București.

Dinamo, 10 victorii din 10 meciuri în Campionatul Național de Juniori U18

CS Dinamo a înscris două echipe în Campionatul Național de Polo - Juniori U18, iar primul Turneu de Calificare - Zona Sud, desfășurat la Bazinul Floreasca, s-a încheiat cu victorii pe linie pentru prima echipă, CS Dinamo A!

Rezultatele:

CS Dinamo „A” - CSA Steaua: 13-9

CS Dinamo „A” - CS Rapid: 16-7

CS Dinamo „A” - CSS Triumf: 12-4

CS Dinamo „A” - CSS Steaua: 29-3

CS Dinamo „A” - ACS Wings: 23-1

CS Dinamo „A” - ACS Olimpic: 17-2

CS Dinamo „A” - CSS Nr.1: 27-1

CS Dinamo „A” - CS Dinamo „B”: 14-9

CS Dinamo „A” - CS Rapid „B”: 14-5

CS Dinamo „A” - CSA Steaua „B”: 11-3

Lotul Dinamo „A”:

Ivanov Ciprian

Barto Viktor

Țoropoc Denis

Stancu David

Velea David

Matei Rareș

Popa Cristian

Popescu Rareș

Stanciu Robert

Bădic Darie

Andguladze Konstantine

Știrbei Cristian

Fuflygin Iakov

Surugiu Tudor

Antrenor: Bogdan Giuclea (Info: Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București)

VIDEO EXCLUSIV Cosmin Radu, legenda de la Dinamo, la Poveștile Sport.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum s-a descurcat Alexandru Pop în primele două meciuri jucate la fosta campioană din Israel: ”Și-a încercat norocul”
Cum s-a descurcat Alexandru Pop în primele două meciuri jucate la fosta campioană din Israel: ”Și-a încercat norocul”
ULTIMELE STIRI
OUT de la echipa națională! Nu va mai juca în meciurile din Liga Națiunilor
OUT de la echipa națională! Nu va mai juca în meciurile din Liga Națiunilor
Steaua, 5 derby-uri de foc cu ”SC FC FCSB SA”, Dinamo și CS Dinamo! Meciuri în Ghencea și în Baza Arcom
Steaua, 5 derby-uri de foc cu ”SC FC FCSB SA”, Dinamo și CS Dinamo! Meciuri în Ghencea și în Baza Arcom
Moment controversat la meciul Israel - Austria. A celebrat golul prefăcându-se că trage cu pușca și a fost eliminat
Moment controversat la meciul Israel - Austria. A celebrat golul prefăcându-se că trage cu pușca și a fost eliminat
Surprize în primul 11 al României la meciul cu Suedia: "La asta mă aștept de la Hagi"
Surprize în primul 11 al României la meciul cu Suedia: "La asta mă aștept de la Hagi"
Gigi Becali: ”Ăsta va fi cel mai tare fundaş stânga din istoria României, care a existat vreodată”! Cu ce echipă a semnat azi Ionuț Panțîru
Gigi Becali: ”Ăsta va fi cel mai tare fundaş stânga din istoria României, care a existat vreodată”! Cu ce echipă a semnat azi Ionuț Panțîru
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu dă lovitura la FCSB: „Salariu de 1.000.000€”

Nicolae Stanciu dă lovitura la FCSB: „Salariu de 1.000.000€”

După ce l-a ”instalat” pe Reghecampf la FCSB, Gigi Becali a făcut anunțul: ”Acum 10 minute am semnat contractul”

După ce l-a ”instalat” pe Reghecampf la FCSB, Gigi Becali a făcut anunțul: ”Acum 10 minute am semnat contractul”

Ce nebunie! ”El e câștigătorul Balonului de Aur din acest an”

Ce nebunie! ”El e câștigătorul Balonului de Aur din acest an”

Gică Hagi a stabilit primul ”11” al României cu Suedia: ”El va fi titular în atac”

Gică Hagi a stabilit primul ”11” al României cu Suedia: ”El va fi titular în atac”

FCSB a primit interdicție la transferuri de la FIFA!

FCSB a primit interdicție la transferuri de la FIFA!

Florinel Coman, aproape de Dinamo: ”Ceva în jurul acestei sume”

Florinel Coman, aproape de Dinamo: ”Ceva în jurul acestei sume”



Recomandarile redactiei
Surprize în primul 11 al României la meciul cu Suedia: "La asta mă aștept de la Hagi"
Surprize în primul 11 al României la meciul cu Suedia: "La asta mă aștept de la Hagi"
OUT de la echipa națională! Nu va mai juca în meciurile din Liga Națiunilor
OUT de la echipa națională! Nu va mai juca în meciurile din Liga Națiunilor
Steaua, 5 derby-uri de foc cu ”SC FC FCSB SA”, Dinamo și CS Dinamo! Meciuri în Ghencea și în Baza Arcom
Steaua, 5 derby-uri de foc cu ”SC FC FCSB SA”, Dinamo și CS Dinamo! Meciuri în Ghencea și în Baza Arcom
Moment controversat la meciul Israel - Austria. A celebrat golul prefăcându-se că trage cu pușca și a fost eliminat
Moment controversat la meciul Israel - Austria. A celebrat golul prefăcându-se că trage cu pușca și a fost eliminat
Mihai Pintilii, dezvăluiri despre Octavian Popescu: ”Îl afectează, mi-a zis chestia asta!”
Mihai Pintilii, dezvăluiri despre Octavian Popescu: ”Îl afectează, mi-a zis chestia asta!”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
CITESTE SI
Siegfried Mureșan: „Aproape toți din conducerea PSD au făcut ceva pe la SRI. Eu nici măcar nu știu unde este sediul”

stirileprotv Siegfried Mureșan: „Aproape toți din conducerea PSD au făcut ceva pe la SRI. Eu nici măcar nu știu unde este sediul”

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”

stirileprotv Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”

De ce a renunțat Loredana, profesoară de engleză, la catedră pentru uniforma militară. Va câștiga 4.500 de lei pe lună

stirileprotv De ce a renunțat Loredana, profesoară de engleză, la catedră pentru uniforma militară. Va câștiga 4.500 de lei pe lună

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!