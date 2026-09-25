La Londra, pe 26 octombrie, va avea loc decernarea Balonului de Aur la London Palladium Theatre. Va fi ediția #70 a ceremoniei, în care-i va fi adus un omagiu lui Stanley Matthews, primul câștigător al trofeului individual, în 1956.

Samuel Eto'o a numit următorul 'Balon de Aur': ”Oricare ar fi verdictul!”

S-a aflat deja lista cele 30 de nominalizări pentru Balonul de Aur, iar Samuel Eto'o, fost mare jucător la Barcelona, care a câștigat de-a lungul carierei sale patru trofee UEFA Champions League, spune că i-ar da trofeul lui Lamine Yamal.

Cotat la 220 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Yamal, starul Barcelonei, este unul dintre marii favoriți la Balonul de Aur, alături de Kylian Mbappe, vedeta lui Real Madrid.

Eto'o zice însă și că indiferent cărui jucător îi va fi acordat marele trofeu, pentru el tot Lamine Yamal este adevăratul câștigător.

”Balonul de Aur al inimilor noastre! Geniu, un talent... Mult succes în cursa de anul acesta pentru Balonul de Aur. Oricare ar fi verdictul, un lucru e sigur: la fel ca Ousmane (n.r. Dembele), tu oricum ai câștigat Balonul de Aur în inimile noastre”, a scris Eto'o pe rețelele sociale.

Cei 30 nominalizați pentru această ediție sunt Jude Bellingham, Pau Cubarsi, Cucurella, Dembele, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Hakimi, Kane, Kvaratskhelia, Yamal, Sadio Mane, Marquinhos, Lautaro Martinez, Mbappe, Nuno Mendes, Messi, Joao Neves, Olise, Willian Pacho, Julian Quinones, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, Saliba, Ferran Torres, Upamecano, Vinicius și Vitinha.