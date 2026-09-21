CITEȘTE AICI TOATE ȘTIRILE SPORT.RO DESPRE ”ETERNUL DERBY” DINAMO - STEAUA
În prima etapă din turneul de calificare de la juniorii Under 18 (polo masculin), Dinamo a câștigat ”Eternul derby” cu Steaua, 13-9.
Dacă la seniori Steaua a câștigat ultimul derby disputat în acest sezon (în Cupa României), la juniori s-a impus acum rivala Dinamo.
Dinamo - Steaua 13-9 în derby-ul de la juniori
”🔴 VICTORIE cu CSA Steaua - Juniori U18!
Debut cu victorie pentru juniorii dinamoviști în primul Turneu de Calificare ce se desfășoară în aceste zile la Bazinul Floreasca.
CS DINAMO 1️⃣3️⃣-9️⃣ CSA Steaua
Lotul dinamovist și marcatorii:
1. Ciprian Ivanov
2. Viktor Barto
3. Denis Țoropoc -2🏐
4. David Stancu
5. David Velea
6. Rareș Matei
7. Cristian Popa -2🏐
8. Rareș Popescu
9. Robert Stanciu
10. Darie Bădic - 4🏐
11. Kosti Andguladze - 3🏐
12. Cristian Știrbei
13. Iacov Fuflygin
14. Tudor Surugiu -2🏐
Antrenor: Bogdan Giuclea
👏FELICITĂRI și mulă baftă în continuare!
🔴⚪️🔴 HAI DINAMO!🔴⚪️🔴”, a postat pagina oficială Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București.
Pe ce loc au încheiat Steaua și Dinamo în Cupa României la seniori
CSM Oradea a câştigat Cupa României la polo pe apă masculin, după ce a învins-o pe CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 17-8 (6-3, 6-1, 4-4, 1-1), sâmbăta trecută, în finala desfăşurată la Focşani.
Acesta este cel de-al doilea trofeu consecutiv câştigat de CSM Oradea în Cupa României şi al şaselea din palmaresul clubului.
În finala mică, CS Dinamo Bucureşti a dispus de CS Rapid Bucureşti cu 21-11.
Foto: Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București