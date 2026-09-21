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CITEȘTE AICI TOATE ȘTIRILE SPORT.RO DESPRE ”ETERNUL DERBY” DINAMO - STEAUA

În prima etapă din turneul de calificare de la juniorii Under 18 (polo masculin), Dinamo a câștigat ”Eternul derby” cu Steaua, 13-9.

Dacă la seniori Steaua a câștigat ultimul derby disputat în acest sezon (în Cupa României), la juniori s-a impus acum rivala Dinamo.

Dinamo - Steaua 13-9 în derby-ul de la juniori

”🔴 VICTORIE cu CSA Steaua - Juniori U18!

Debut cu victorie pentru juniorii dinamoviști în primul Turneu de Calificare ce se desfășoară în aceste zile la Bazinul Floreasca.

CS DINAMO 1️⃣3️⃣-9️⃣ CSA Steaua

Lotul dinamovist și marcatorii:

1. Ciprian Ivanov

2. Viktor Barto

3. Denis Țoropoc -2🏐

4. David Stancu

5. David Velea

6. Rareș Matei

7. Cristian Popa -2🏐

8. Rareș Popescu

9. Robert Stanciu

10. Darie Bădic - 4🏐

11. Kosti Andguladze - 3🏐

12. Cristian Știrbei

13. Iacov Fuflygin

14. Tudor Surugiu -2🏐

Antrenor: Bogdan Giuclea

👏FELICITĂRI și mulă baftă în continuare!

🔴⚪️🔴 HAI DINAMO!🔴⚪️🔴”, a postat pagina oficială Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București.

Pe ce loc au încheiat Steaua și Dinamo în Cupa României la seniori

CSM Oradea a câştigat Cupa României la polo pe apă masculin, după ce a învins-o pe CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 17-8 (6-3, 6-1, 4-4, 1-1), sâmbăta trecută, în finala desfăşurată la Focşani.

Acesta este cel de-al doilea trofeu consecutiv câştigat de CSM Oradea în Cupa României şi al şaselea din palmaresul clubului.

În finala mică, CS Dinamo Bucureşti a dispus de CS Rapid Bucureşti cu 21-11.

Foto: Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București

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