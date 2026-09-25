Antrenorul a luat parte la o conferință de presă la care a participat și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și unde, înainte de a efectua primul antrenament cu echipa patronată de Gigi Becali, a oferit primele declarații după revenire.

Răzvan Raț și Cristi Pulhac au reacționat după ce au văzut ”lista neagră” de la FCSB

Deși a venit doar de o zi la FCSB, Laurențiu Reghecampf ar fi făcut deja ”lista neagră” pe care s-ar regăsi trei nume: Arnold Garita și veteranii Risto Radunovic și Valentin Crețu.

Răzvan Raț s-a arătat surprins de faptul că numele lui Risto Radunovic apare pe ”lista neagră”, având în vedere faptul că Ricardo Pădurariu nu poate fi considerat încă o certitudine în banda stângă. Fostul internațional este convins că fundașul din Muntenegru îi poate ajuta în continuare pe roș-albaștri, chiar și din postura de jucător de rezervă.

În privința lui Crețu și a lui Garita, Răzvan Raț crede că situația este mai simplă, având în vedere că înțelegerile celor doi jucători vor expira peste doar câteva luni.

”Nu are ce să le facă până în iarnă, cel puțin. Că vrea, că nu vrea... Mai e o chestie, dacă nu primesc minute, e complicat... Depinde și de situația lor contractuală, cât mai are Radunovic, cât mai are Garita... Acum două săptămâni, când vorbeam cu Gigi Becali, Garita era bătut în cuie. Acum că s-a schimbat antrenorul, nu mai e bun Garita. Contează și partea contractuală, nu știu câți ani mai are Garita.

Dacă e până în iarnă, nu e problemă. La Crețu nu e problemă, pentru că a semnat până în iarnă. Radunovic probabil mai are până în vară. Pădurariu nu e rău, dar nu e rău nici Radunovic. Radunovic e un jucător bun din punctul meu de vedere. Vom vedea cum va fi, mai e până în iarnă. Chiar dacă Pădurariu e punct fix și e under, dar ce faci dacă Pădurariu nu mai joacă bine?

Atunci o să joace Radunovic, ce să facă? Dacă două-trei meciuri la rând îl omoară extremele pe Pădurariu și dau goluri din toate pozițiile? Se poate întâmpla și asta. Nu e bătut neapărat în cuie. Radunovic e o rezervă bună, e un jucător bun, te poți baza pe el, te-ai bazat pe el atâția ani”, a spus Răzvan Raț la VOYO SPORT LIVE.

Nici Cristi Pulhac nu este convins că o eventuală despărțire de Risto Radunovic ar fi o mutare bună pentru roș-albaștri. Fostul dinamovist a avut cuvinte de laudă la adresa muntenegreanului, la fel ca și în cazul lui Vali Crețu.

Când a venit vorba despre Garita, Pulhac este de părere că Reghecampf l-a trecut pe fotbalist pe ”lista neagră” din cauza modului în care acesta se antrenează.

”La Radunovic e discutabil, depinde cât de mult va avea nevoie Reghe de el. Nu e rău Pădurariu, dar nici Radunovic nu e. Dar are și o vârstă... De aia ziceam și de Crețu. Nu a venit unul ca Pădurariu din spate, chiar dacă au adus un jucător pe care au plătit și bani. E mai greu să te integrezi. Atunci ce au zis <<Lasă că îl băgăm pe Crețu, mai dă un topor, mai aleagă, ăștia nici nu urcă...>>.

Eu nu mă așteptam ca Radunovic să fie pe lista asta. A avut o perioadă nu foarte lungă (n.r. cu accidentări), am văzut că l-au băgat și la mijloc. Nu mai e în forma aia foarte bună, dar e bun. Te poți folosi de Radunovic, e un jucător cu experiență, chiar dacă nu mai e în forma de altădată, dar e un jucător care are un cuvânt de spus în vestiar.

El e un tip cuminte. În schimb, la Garita, tind să cred că Reghe e stilul de antrenor care scoate tot din tine la antrenamente, îi plac jucătorii care se antrenează foarte bine și bănuiesc că Garita e tipul de jucător care nu se antrenează la maximum. Sunt antrenori care pun accent pe antrenamente ca să te bage în meci. Probabil de asta l-a pus pe listă”, a spus și Cristi Pulhac