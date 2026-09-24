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Cipru U21 - România U21, vineri de la 19:00, EXCLUSIV pe Pro Arena și VOYO! Calculele calificării la EURO Nationala U21
SPORT.RO
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Meciurile naționalei de tineret sunt transmise în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

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Cipru U21 - România U21

Vineri de la ora 19:00, în direct pe Pro Arena și VOYO, naționala de tineret a României joacă în Cipru în preliminariile pentru turneul final EURO U-21 2027.

Cu trei meciuri rămase de disputat, tricolorii lui Costin Curelea ocupă locul 3, cu 13 puncte, fiind la 3 puncte distanță de Finlanda, ocupanta locului secund, și la 8 puncte de Spania, echipa ce ocupă primul loc în grupă.

Turneul final din vara anului viitor va avea loc în Albania și Serbia.

Programul meciurilor tricolorilor din septembrie și octombrie

Vineri, 25 septembrie, ora 19:00: 

Cipru U21 – România U21 (AEK Arena, Larnaca)

Miercuri, 30 septembrie, ora 19:00: 

România U21 – Finlanda U21 (Stadion „Eugen Popescu”, Târgoviște)

Marți, 6 octombrie, ora 20:00: 

Spania U21 – România U21 (Estadio Municipal Can Misses, Ibiza)

* Meciurile sunt transmise pe Pro Arena și VOYO

Lotul naționalei Under 21 convocat de selecționerul Costin Curelea, cu 3 jucători de la liderul Dinamo și 2 de la FCSB

Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Fundași

Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza | Italia), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United | Scoția), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari);

Mijlocași

Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB);

Atacanți

Atanas Trică (AEK Larnaca | Cipru), Rareș Burnete (Südtirol | Italia), Ioan Vermeșan (Widzew Lodz | Polonia).

Rezultatele de până acum ale naționalei de tineret

5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0

9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2

14 octombrie 2025: România – Cipru 2-0

14 noiembrie 2025: Finlanda – România 2-0

18 noiembrie 2025: România – Spania 0-2

27 martie 2026: Kosovo – România 0-1

31 martie 2026: România – San Marino 3-0

Calculele calificării pentru România U21 la EURO 2027

La acest moment, după disputarea a 7 partide de către fiecare națională și cu 3 rămase de jucat, clasamentul în grupa preliminară A, din care facem parte, arată astfel:

Spania – 21 p

Finlanda – 16p

ROMÂNIA – 13p

Kosovo – 8p

Cipru – 3p

San Marino – 0p

Prima clasată la finalul preliminariilor se califică direct la EURO 2027, în vreme ce, din cele 9 ocupantele ale locurilor doi din toate grupele, cea mai bună echipă pe baza parcursului din preliminarii se califică direct, iar celelalte 8 dispută play-off de calificare, tur-retur.

Cipru și San Marino nu mai au, deja, vreo șansă de calificare la EURO 2027. Iar locul 1 pare deja asigurat de Spania, mai ales în condițiile în care, între cele trei dueluri rămase pentru ibericii, unul este cu San Marino, iar reprezentativa are până acum punctaj maxim!

Pentru România U21, în acest context, miza locului secund devine fundamentală. Suntem la trei puncte în spatele Finlandei, dar cu meci direct pe care îl disputăm acasă!

ROMÂNIA: Cipru (d), Finlanda (a), Spania (d)

Finlanda: Spania (a), ROMÂNIA (d), Kosovo (d)

Foarte important! În caz de egalitate la puncte în grupă, primele trei criterii de departajare sunt rezultatele directe, golaverajul în meciurile directe și numărul de goluri marcate în meciurile directe. În tur, Finlanda – România s-a terminat 2-0.

Kosovo nu este, atenție!, nici ea ieșită total din calculele locului secund în grupă. Dincolo de realitatea cifrelor, mai are de jucat cu San Marino (d), Cipru (a) și Finlanda (a). Info: FRF

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