Echipa națională își va începe aventura în UEFA Nations League pe „Strawberry Arena” din Solna. Duelul cu Suedia este primul oficial din mandatul lui Gică Hagi, selecționerul preluând postul de la regretatul Mircea Lucescu în primăvara acestui an.

Ladislau Boloni, 100% pentru Gică Hagi înainte de Suedia - România

Ladislau Boloni este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria României. Pe lângă cele peste 100 de selecții sub „tricolor”, tehnicianul a ocupat banca echipei naționale între iulie 2000 - iunie 2001.

Sport.ro a purtat un dialog cu fostul selecționer în ziua partidei cu Suedia. Ladislau Boloni s-a arătat optimist înainte de duelul de pe „Strawberry Arena”, fiind încrezător în bunul său prieten Gică Hagi.

Ladislau Boloni susține că Gică Hagi are experiența necesară pentru a duce echipa națională din nou la turnee finale. Cât despre partida cu Suedia, fostul selecționer mizează pe inspirația „Regelui”, acesta cunoscând foarte bine jucătorii pe care i-a convocat.

„Am încredere în băieți, dar mai ales în antrenorul lor! Nu este primul lui meci pe bancă, are experiență din toate punctele de vedere și cunoaște foarte bine echipa. Sper ca băieții să fie capabili să se adapteze la jocul adversarei și să avem resurse suficiente pentru a câștiga. Este responsabilitatea domnului Hagi și de la el mă aștept cel mai mult să alinieze cel mai bun prim 11”, a declarat Ladislau Boloni pentru Sport.ro.