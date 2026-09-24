PROGRAM Doi jucători ai lui Dinamo contribuie din plin la ”Miracolul finlandez”! Franța - Finlanda pentru finala Campionatului European

Doi jucători ai lui Dinamo contribuie din plin la ”Miracolul finlandez”! Franța - Finlanda pentru finala Campionatului European Volei
SPORT.RO
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Joonas Jokela și Niko Suihkonen au ajuns în semifinalele Euro Volley.

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Finlanda şi Slovenia s-au calificat, miercuri, în semifinalele Campionatului European de volei masculin - EuroVolley 2026, găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda şi România, astfel că au completat careul de aşi după ce Franţa şi Polonia au obţinut anterior calificarea, transmite AFP.

Finlanda a învins în sferturi campioana mondială Italia la ea acasă, 3-2, cu dinamovistul Joonas Jokela MVP

Franţa, campioana olimpică en-titre, care a trecut în sferturi de România (3-0), va juca în penultimul act contra Finlandei, care a produs o mare surpriză prin victoria în faţa Italiei, campioana mondială en-titre, cu scorul de 3-2 (21-25, 28-26, 25-16, 20-25, 15-13), chiar la Torino.

Meciul de vineri de la Milano (Assago) va fi o revanşă a întâlnirii din grupele Campionatului Mondial de anul trecut, câştigată de nordici cu 3-2.

Luka Marttila (22 de puncte) şi Joonas Jokela (foto) (28 puncte) de la Dinamo, campioana României, au fost artizanii victoriei de la Torino.

Finlanda atinge semifinalele Campionatului European pentru a doua oară din 2007, în timp ce Franţa s-a oprit în această fază în 2023 (învinsă de Italia).

Programul semifinalelor de la Milano

În alt sfert de finală, Slovenia a dispus de Belgia cu 3-1 ( 25-22, 25-22, 20-25, 25-13) şi va întâlni campioana europeană en titre, Polonia.

Cei mai buni de la învingători au fost Rok Mozic (18 puncte), Nik Mujanovic (14), Klemen Cebulj (12) şi Jan Kozamernik (11). Ferre Reggers a fost MVP-ul belgienilor, cu 23 de puncte, notează Agerpres.

”Miracolul finlandez 🇫🇮

👉 Cu dinamovistul Joonas Jokela dezlănțuit (28 p - top scorer al partidei) Finlanda a produs o mare surpriză a Campionatului European de volei, eliminând Italia la ea acasă, după un meci frumos, încheiat cu 3-2.

👉 Celălalt dinamovist din echipa Finlandei, Niko Suihkonen, a fost la momentul potrivit pe teren pentru a-și ajuta echipa.

🏆 Semifinalele Campionatului European vor fi Franța - Finlanda și Slovenia - Polonia. Ele se vor desfășura in frumoasa arenă din Milano”, a punctat și pagina oficială CS Dinamo Volei.

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