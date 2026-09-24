Finlanda şi Slovenia s-au calificat, miercuri, în semifinalele Campionatului European de volei masculin - EuroVolley 2026, găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda şi România, astfel că au completat careul de aşi după ce Franţa şi Polonia au obţinut anterior calificarea, transmite AFP.

Franţa, campioana olimpică en-titre, care a trecut în sferturi de România (3-0), va juca în penultimul act contra Finlandei, care a produs o mare surpriză prin victoria în faţa Italiei, campioana mondială en-titre, cu scorul de 3-2 (21-25, 28-26, 25-16, 20-25, 15-13), chiar la Torino.

Meciul de vineri de la Milano (Assago) va fi o revanşă a întâlnirii din grupele Campionatului Mondial de anul trecut, câştigată de nordici cu 3-2.

Luka Marttila (22 de puncte) şi Joonas Jokela (foto) (28 puncte) de la Dinamo, campioana României, au fost artizanii victoriei de la Torino.

Finlanda atinge semifinalele Campionatului European pentru a doua oară din 2007, în timp ce Franţa s-a oprit în această fază în 2023 (învinsă de Italia).

Programul semifinalelor de la Milano

În alt sfert de finală, Slovenia a dispus de Belgia cu 3-1 ( 25-22, 25-22, 20-25, 25-13) şi va întâlni campioana europeană en titre, Polonia.

Cei mai buni de la învingători au fost Rok Mozic (18 puncte), Nik Mujanovic (14), Klemen Cebulj (12) şi Jan Kozamernik (11). Ferre Reggers a fost MVP-ul belgienilor, cu 23 de puncte, notează Agerpres.

”Miracolul finlandez 🇫🇮

👉 Cu dinamovistul Joonas Jokela dezlănțuit (28 p - top scorer al partidei) Finlanda a produs o mare surpriză a Campionatului European de volei, eliminând Italia la ea acasă, după un meci frumos, încheiat cu 3-2.

👉 Celălalt dinamovist din echipa Finlandei, Niko Suihkonen, a fost la momentul potrivit pe teren pentru a-și ajuta echipa.

🏆 Semifinalele Campionatului European vor fi Franța - Finlanda și Slovenia - Polonia. Ele se vor desfășura in frumoasa arenă din Milano”, a punctat și pagina oficială CS Dinamo Volei.