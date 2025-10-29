George Buricea, antrenorul Politehnicii și selecționerul naționalei de handbal masculine, l-a bruscat pe Zoran Nikolic.

Decizia luată de SCM Timișoara în privința lui George Buricea

În imagini, pare chiar că Buricea îl lovește cu pumnul în figură pe handbalist.

La aproape o lună de la acest incident, soldat cu o suspendare și cu o amendă în valoare de 5.000 de lei pentru Buricea, SCM Timișoara a anunțat decizia luată în privința antrenorului.

”Membrii Consiliului de Administrație regretă evenimentul petrecut la meciul de handbal CSM Vaslui – SCM Politehnica Timișoara și afirmă din nou atașamentul față de valorile fundamentale ale sportului – integritate, fair play, demnitate.

C. A. a luat notă de decizia Comisiei Centrale de Apel a Federației Române de Handbal referitoare la antrenorul George Buricea, prin care a respins „apelul formulat de Buricea George Ionuț în calitate de antrenor principal al echipei SCM Politehnica Timișoara împotriva Hotărârii 216.2 din data de 07.10.2025 pronunțată de Comisia de Disciplină”, astfel că tehnicianul echipei noastre de handbal este suspendat pe o perioadă de șase partide, dintre care două s-au disputat deja.

Ca urmare a acestei hotărâri definitive și a anchetei interne desfășurate, Consiliul de Administrație, întrunit astăzi, a decis următoarele:

– antrenorul George Buricea să suporte toate cheltuielile de judecată a cazului la Comisia Centrală de Apel

– sancționarea antrenorului George Buricea cu avertisment scris”, se arată în comunicatul clubului SCM Timișoara.

