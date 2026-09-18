Dinamo este prima finalistă a Ligii de Rugby, ediția 2026!

Astăzi, în Ștefan cel Mare, ”Buldogii” s-au impus clar în fața rivalei CSM Știința Baia Mare, scor 39-20.

Dinamo - Baia Mare 39-20 în prima semifinală

”Jucăm finala!💪

Dinamo s-a calificat în finala Campionatului după o prestație remarcabilă condusă de Burns, autor a 24 de puncte.

„Buldogii” au reușit un meci spectaculos, marcat de o ofensivă permanentă cu 5 eseuri înscrise de:

Muntianu (1 eseu)

Tangimana (1 eseu)

Graure (1 eseu)

Burns (2 eseuri)

Pe lângă cele două încercări, Burns și-a desăvârșit recitalul , reușind 4 transformări și doua lovituri de pedeapsă!

Finala este vineri la ora 15!”, a postat Dinamo Rugby.

Uvertura Freddie Burns, marcator a două eseuri, ambele în urma unor intercepții, a fost desemnat jucătorul meciului.

De la ora 15:00 se dispută cea de-a doua semifinală, SCM Usv Timișoara - Steaua.

Filmul meciului: ”Dinamo a revenit spectaculos și a întors scorul”

Agerpres a prezentat filmul meciului:

”CS Dinamo Bucureşti s-a calificat în finala Ligii Naţionale de rugby, după ce a învins-o pe campioana CSM Ştiinţa Baia Mare cu scorul de 39-20 (12-13), vineri, pe Stadionul ''Florea Dumitrache'' din Capitală, în prima semifinală.

Oaspeţii au început mai bine şi au condus cu 10-0, dar Dinamo a revenit spectaculos și a întors scorul, 12-10. ''Zimbrii'' au intrat la pauză cu avantaj minim (13-12), dar gazdele au dominat repriza secundă şi au câştigat fără dubii, cu 39-22.

Uvertura Freddie Burns a fost omul meciului, cu două eseuri (ambele după intercepţii), două lovituri de penalitate şi patru transformări. Au mai reuşit încercări Marian Muntianu, Fonovai Tangimana şi Mihai Graure.

Taliauli Sikuea şi Andrei Schutz au realizat eseuri pentru băimăreni, iar Paul Popoaia a semnat restul punctelor, două lovituri de penalitate şi două transformări”.

Echipa folosită de Dinamo și meciul integral