Echipa națională își va începe aventura în UEFA Nations League pe „Strawberry Arena” din Solna. Duelul cu Suedia este primul oficial din mandatul lui Gică Hagi, selecționerul preluând postul de la regretatul Mircea Lucescu în primăvara acestui an.

Dodel Tănase știe care este „arma secretă” a României înainte de meciul cu Suedia

Cristi Tănase este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți „tricolori” din ultimele două decenii. Fostul atacant a adunat 41 de selecții și a marcat 6 goluri în tricoul echipei naționale.

Sport.ro a purtat un dialog cu fostul internațional în ziua partidei cu Suedia. Cristi Tănase s-a arătat optimist înainte de duelul de pe „Strawberry Arena”, fiind încrezător în emulația creată în jurul numirii lui Gică Hagi.

Prin prisma experienței sale în tricoul naționalei, Cristi Tănase e de părere că selecționerul va aduce un val de încredere în jurul jucătorilor. Motivul? Gică Hagi a fost cel mai mare fotbalist din istoria României.

„Toți suntem optimiști, eu sunt la fel. Când e vorba de echipa națională, nu ai cum să nu fii optimist. Din ce am văzut, nu stăm rău la capitolul primului 11. Totuși, adversarele noastre sunt solide — mă refer aici la Suedia și Bosnia, care au demonstrat că au naționale foarte bune.

Primul și ultimul meci sunt cele mai importante. Avem entuziasm, dar băieții trebuie să muncească și să pună suflet. Eu cred că pot scoate un rezultat bun; așa e la fotbal, poți obține un rezultat pozitiv indiferent de adversar. Într-adevăr, noi plecăm cu a doua șansă, Suedia fiind favorită, dar putem face o figură frumoasă.

Contează foarte mult prezența domnului Hagi pe bancă. Jucătorii trebuie să conștientizeze că pot da mai mult decât înainte, știind că au alături un fost mare jucător — cel mai mare! Ar trebui să se gândească că a venit acolo ca să îi ajute și să îi dezvolte. Sperăm să câștigăm primul meci.

Odată cu venirea domnului Hagi, mentalitatea se poate schimba. Au ce învăța de la el, a fost cel mai mare fotbalist.

(La câte puncte ne putem aștepta?) Noi ne dăm cu părerea, vrem să fim optimiști și ne dorim să scoată cât mai multe puncte, dar va fi foarte greu!”, a declarat Cristi Tănase pentru Sport.ro.