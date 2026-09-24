Ciprian Marica și Răzvan Raț sunt invitații lui Cristi Pintea la VoyoSport Live. Emisiunea poate fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1 (AICI).

Cei trei vor discuta cele mai importante subiecte ale zilei din Superliga României, dar și despre meciurile naționale României.

Gigi Becali și MM Stoica rezolvă transferul lui Nicolae Stanciu: „Ei știu asta”

FCSB l-a pus pe lista de priorități pe Nicolae Stanciu, al cărui contract cu formația chineză DL Yingbo expiră în noiembrie, când se termină campionatul acolo.

MM Stoica a anunțat că aducerea lui Nicolae Stanciu este rezolvată în proporție de 75%, iar în studioul VOYO SPORT LIVE s-a vorbit despre posibilitatea ca fotbalistul naționalei României să vină la FCSB.

Răzvan Raț crede că familia lui Stanciu va juca un rol extrem de important în alegere mijlocașului, care trebuie să se hotărască dacă va merge la ”U” Cluj sau la FCSB.

„Eu cred că va fi foarte important ce va decide familia lui Nicolae Stanciu și unde vor considera că este locul mai potrivit pentru el. Dacă va fi să fie Cluj, pentru că e mai aproape de casa lui, așa cum a spus chiar el, dacă va fi să fie București... Există varnița ca el să mai primească o ofertă până în noiembrie care e mai bună decât ce are acum, nu știu, să îi prelungească contractul sau să prindă o altă echipă în China.

Eu înțeleg foarte bine că și Gigi Becali și MM Stoica știu că timeing-ul este foarte important și că ei cu cât acționează mai rapid și pun mai multă presiune pe el, cu atât cresc șansele ca el să nu mai țină cont de alte eventuale oferte”, a spus Răzvan Raț în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Ciprian Marica: „Îi dă un milion și lui Stanciu”

Ciprian Marica a intervenit în discuție și a punctat faptul că Gigi Becali i-ar putea oferi un milion de euro pe sezon lui Stanciu, așa cum i-a oferit lui Denis Drăguș.

„Plus că dacă domul Becali a spart banca și i-a dat un milion lui Drăguș, de ce nu i-ar da un milion și lui Stanciu, poate fi o sumă importantă pentru un jucător român.

Eu sunt curios unde vor juca toți, pentru că iar FCSB ia jucători în atac”, a adăugat Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.

Nicole Stanciu are 11 goluri și patru pase decisive în 25 de meciuri jucate în tricoul lui DL Yingbo.

1,8 milioane de euro este cota mijlocașului de 33 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.