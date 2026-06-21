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Vlad Georgescu, component al naționalei României de polo, recent încoronat campion al României cu Steaua, a fost invitatul lui Andru Nenciu la o nouă ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro.

În timpul emisiunii, Vlad, fost jucător la Corona, a revăzut și un fragment dintr-un interviu mai vechi acordat de tatăl său, Aurelian Georgescu, când acesta era antrenor chiar la Corona Brașov. "Vlad e cel mai defavorizat în echipă", spunea tatăl său. Plecând de la acea declarație, Vlad a explicat în emisiune care erau ”dezavantajele” posturii de fiu al antrenorului.

Vlad Georgescu, moment dificil în cariera de sportiv de performanță: ”Am început să plâng când am plecat de acasă”

Sportul de performanță înseamnă, printre altele, și absența de lângă familie, iar prima experiență de acest fel a venit pentru Vlad Georgescu în momentul în care a plecat de la Corona și a făcut trecerea la Oradea.

Momentul l-a marcat și l-a încadrat în categoria ”celui mai greu din carieră și poate din viață”, pentru că urma să stea departe de familie. La acel moment un adolescent, poloistul s-a văzut în situația în care trebuia să se descurce singur, nu să fie concentrat doar pe luptele dure din bazin. Era nevoie să se pună pe picioare și ca adult.

Sacrificiile sportului de performanță l-au marcat pe campionul României

”Cel mai greu moment pentru mine... cred că după ce s-a desființat clubul Corona Brașov, iar tata a făcut o pauză de câțiva ani din antrenorat. Am plecat la Oradea și a fost foarte greu să mă despart de familie la acel moment.

Am început toți să plângem. Semnasem pe doi ani, nu știam cum e să joci la altă echipă, cu un antrenor nou. L-am avut pe tata trei sau patru ani la seniori, eram și mic, aveam 17 ani sau 18 ani când s-a întâmplat asta. Nu știam ce avea să se întâmple cu mine.

"Sută la sută! Când tatăl tău e antrenor, nu conta... greșeam sau nu greșeam, era vina mea"

(N.r. – Ai simțit presiune din cauza faptului că Relu Georgescu este tatăl tău?) Sută la sută! Când tatăl tău e antrenor, nu conta... greșeam sau nu greșeam, era vina mea. Bine, el probabil că nu încerca să dea vina pe mine, voia să dau eu mereu tot ce pot, iar poate că uneori eșuam. Se întâmpla să am toată presiunea pe mine, era greu, dar acum simt că duc altfel presiunea.

Tata cred că m-a ajutat cel mai mult în carieră, și cu jocul sub presiune, și detaliile tehnice pe care mi le-a oferit. El a fost un sportiv foarte bun, a jucat 17 ani în Italia. Atunci, campionatul Italiei era cel mai bun din lume”, a spus Vlad Georgescu în emisiunea moderată de Andru Nenciu.

VIDEO EXCLUSIV Emisiunea integrală cu Vlad Georgescu