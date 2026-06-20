Astăzi, de la ora 11:00, Steaua București joacă în Ghencea primul amical al verii, contra echipei promovate cu scandal în Liga 2, CSL Ștefăneștii de Jos din Ilfov.

După transferul spaniolului Javi Grillo, mijlocaș provenit de la Real Avila din liga a patra iberică, antrenorul Daniel Oprița are acum la antrenamentele echipei și alte două nume ceva mai grele, provenite din Superligă.

Este vorba despre mijlocașul central Alexandru Albu (foto), fost la Rapid, UTA sau FC Botoșani, și despre fundașul central Ionuț Dinu, legitimat șase sezoane la FCSB și ultima dată la Unirea Slobozia.

Alexandru Albu și Ionuț Dinu au ajuns la Steaua

”⚽️ FOTBAL

💥 Două nume noi la antrenamentele Stelei

❤️💙 Alexandru Albu și Alexandru Ionuț Dinu sunt cei mai noi jucători care se pregătesc în această săptămână cu formația noastră.

⚽️ Alexandru Albu are 32 de ani și evoluează ca și mijlocaș central. Jucător cu o mare experiență, Alexandru Albu a evoluat la formații precum Rapid București, UTA, FC Botoșani, Unirea Slobozia și Concordia Chiajna. Mai mult, el a jucat și la Al-Safa și Al-Hazem, în Arabia Saudită.

⚽️ Alexandru Ionuț Dinu este fundaș central, are 28 de ani, iar în sezonul trecut a evoluat în Liga I, pentru Unirea Slobozia.

🔜 Altfel, mâine, Steaua va disputa cel dintâi amical al aceste veri. Pe teren 6 din Complexul Sportiv Steaua, steliștii vor primi replica celor de la CSL Ștefănești.

🎥 Meciul va începe la ora 11:00 și va fi transmis în direct pe canalul de YouTube Steaua TV”, a precizat Steaua București.