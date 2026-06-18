Fără drept de promovare în Superligă, Steaua a început pregătirile pentru viitorul sezon din divizia secundă.

”⚽️ FOTBAL

💥 Un spaniol la antrenamentele Stelei!

❤💙 Mijlocașul spaniol Javi Grillo se antrenează începând de astăzi cu formația noastră. În vârstă de 27 de ani, Javi Grillo a ajuns aseară în România, iar de dimineață a intrat în programul roș-albaștrilor. Ultima formație la care a evoluat Javi este Real Ávila CF.

‼ Sâmbătă, 20 iunie, de la ora 11:00, Steaua va disputa primul amical al verii, împotriva celor de la CSL Ștefăneștii de Jos.

🎥 Partida va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube Steaua TV”, a postat Steaua București.

Real Avila este o echipă din Segunda Federacion, adică liga a patra spaniolă.

Adrian Popa a rupt tăcerea după ce Steaua l-a pus pe liber: ”Cu el nu eram bine!”

CSA Steaua a anunțat zilele trecute lotul pentru următorul sezon, iar Adi Popa nu mai este jucătorul ”militarilor”.

Adi Popa a reacționat după ce CSA Steaua i-a anunțat plecarea.

Chiar dacă a ajuns la 37 de ani și s-a despărțit de ”militari”, Popa spune că nu are de gând să se retragă și și-a propus să semneze cu un club din Liga 2, cu posibilitatea de a promova.

”Nu mă retrag. Încă trei ani mai joc, cât mă ține. Nu mi-au mai prelungit. Nu voi continua la Steaua ca jucător, voi continua în altă parte. Mă motivează plăcerea de a juca, știu că pot, simt că pot. Probabil tot în Liga 2. Mă duc de plăcere, să am condiții bune și să luptăm pentru un obiectiv bun”, a spus Adi Popa la IamSportLIVE.

Apoi, într-un dialog cu Florin Prunea, Adi Popa a dezvăluit că relația dintre el și Daniel Oprița s-a deteriorat în ultima perioadă.

”(n.r. Florin Prunea: A plecat și Oprița?) Nu, nu, Oprița nu a plecat. (n.r. Florin Prunea: Dar tu nu erai bine cu ei?) Cu el nu! (n.r. Florin Prunea: Păi de ce?, ați fost și colegi) Nu am fost colegi, el era la Petrolul, eu la Chiajna”, a mai spus Adi Popa.