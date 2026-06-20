Naţionala României a obţinut sâmbătă, la turneul din Lituania, a patra victorie din European League, scor 3-1, cu reprezentativa Portugaliei.

România - Portugalia 3-1, în European League

Scorul pe seturi a fost 25-21, 23-25, 25-21, 25-22.

În ultima partidă, tricolorele vor juca duminică în compania Lituaniei, țara-gazdă a turneului.

Parcursul tricolorelor

La primul turneu din European League, România a dispus de Letonia (3-2) şi de Israel (3-0), iar la cel de la Blaj a învins în prima partidă pe Albania (3-0) şi apoi a pierdut cu Muntenegru (1-3).

Primele patru echipe din clasamentul general, după disputarea tuturor turneelor, se vor califica la Turneul Final Four. România nu mai are şanse la semifinale.

European League are la start 26 de echipe şi este o etapă importantă de pregătire pentru tricolore, care vor evolua la CE 2026 (21 august - 6 septembrie), în grupa din Azerbaidjan, cu Portugalia, Ţările de Jos, Belgia, Spania şi Azerbaidjan.

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