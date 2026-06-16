Vlad Georgescu, unul dintre cei mai buni poloiști români, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

În cadrul unei noi ediții a emisiunii Poveștile Sport.ro, difuzată de Sport.ro și VOYO, a fost invitat Vlad Georgescu.

Vlad Georgescu: Povestea unuia dintre cei mai buni poloiști români

El a explicat tainele sportului cu mingea pe apă și a dezvăluit care sunt cele mai bune sfaturi primite de la tatăl său, Aurelian Georgescu, unul dintre poloiștii de top ai României în anii '90, care a activat la formații importante ale Italiei. La acel moment, campionatul primei ligi din Italia era cel mai valoros din lume!

Născut la Imperia, în Italia, pe vremea în care tatăl său juca acolo, Vlad a locuit chiar până la vârsta de 10 ani în "Peninsulă" și a început să practice sportul jucând fotbal, la Cremona, în provincia Lombardia.

Vlad Georgescu, unul dintre cei mai buni poloiști români, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

Ar pleca oricând să petreacă o vacanță în "Cizmă" și spune că s-a specializat în bucătărie pe preparatul pastelor. Chiar dacă e fascinat de Italia, Vlad Georgescu nu ar părăsi România, considerând că este o țară foarte frumoasă.

Pasiunea lui Vlad Georgescu pentru pescuit

Vacanța de vară actuală, una destul de lungă, o va petrece și în țară, în mare parte chiar, urmând să meargă și la pescuit în Delta Dunării, cu bunicul său. Vlad a moștenit de la el pasiunea pentru pescuit și ”se ține de ea” când are timp.

”Sunt foarte pasionat de pescuit, bunicul meu merge aproape în fiecare lună în Deltă, e pasionat și el. Acum sunt în vacanță, poate că o să merg de patru – cinci ori cu el în Deltă.

Însă, chiar dacă acum sunt în vacanță, merg și la sală în fiecare dimineață. Dacă stau și nu fac nimic, mi se pare că stau degeaba”, a spus poloistul, campion al României la finalul sezonului recent încheiat, cu Steaua.