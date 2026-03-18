Nu de alta, dar ultimele două sezoane i-au mânjit serios titulatura și pare c-o ia pe urmele lui Mourinho. E bine să știi când să cobori de pe scenă, c-ajungi să nu-ți mai găsești locul nici în sală.

City a fost pulverizată de Real Madrid cu un indecent 1-5 într-o dublă manșă fără istoric. Singurul vinovat este Pep Guardiola. A pus în teren, atât la Madrid, cât și la retur, două distribuții care nu au nicio legătură cu cea mai bună versiune a lui City. O să vin și cu nume, răbdare.

City e vulnerabilă, timidă și enervantă

Concluziile sunt ușor de tras, mai ales când ai ochii larg deschiși și pe versiunea lui City din Premier League. Acolo unde, pentru al doilea an la rând, City e vulnerabilă, timidă și pe alocuri, enervantă. Aș zice chiar irelevantă, dar poate ar fi cam dur. Poate că și așteptările mele sunt ca City să arate ca o echipă care pretinde la titlul de best in the world.