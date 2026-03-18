Nu de alta, dar ultimele două sezoane i-au mânjit serios titulatura și pare c-o ia pe urmele lui Mourinho. E bine să știi când să cobori de pe scenă, c-ajungi să nu-ți mai găsești locul nici în sală.
City a fost pulverizată de Real Madrid cu un indecent 1-5 într-o dublă manșă fără istoric. Singurul vinovat este Pep Guardiola. A pus în teren, atât la Madrid, cât și la retur, două distribuții care nu au nicio legătură cu cea mai bună versiune a lui City. O să vin și cu nume, răbdare.
City e vulnerabilă, timidă și enervantă
Concluziile sunt ușor de tras, mai ales când ai ochii larg deschiși și pe versiunea lui City din Premier League. Acolo unde, pentru al doilea an la rând, City e vulnerabilă, timidă și pe alocuri, enervantă. Aș zice chiar irelevantă, dar poate ar fi cam dur. Poate că și așteptările mele sunt ca City să arate ca o echipă care pretinde la titlul de best in the world.
Când ai al doilea cel mai bun portar din lume la tine-n careu și acesta-i blindat cu Dias-Guehi și în atac l-ai adus pe Semenyo și mai ai opțiuni ca Haaland, Cherki, Reijnders, 1-5 cu Real și 2-2 cu Forest, ori 1-1 cu West Ham ar trebui să devină motive evidente de îngrijorare.
La Madrid a apărut Khusanov, un băiat care s-a culcat fără responsabilități, pe bancă, unde a fost tot sezonul, și s-a trezit titular pe alt post decât cel de bază, fundaș dreapta, nu central, fix când nu e loc de reinterpretări și experimente. Dar, cine mai numără a câta oară face Pep aceeași gafă și se auto-exclude din competiție?! Tot la Madrid, pe stânga a apărut O Rilley, băiat care a ieșit din schemă după revenirea lui Ait Nouri - cel care a impresionat cu forma excelentă din 2026.
A revenit în echipă când, repet, nu era locul unor experimente. Tot titular a fost și Savinho, un brazilian despre care eram aproape sigur că nu mai figura în lotul lui City și-n sezonul ăsta. Iar ca să încheiem seria gafele de la Madrid, Doku - titular e o alegere inexplicabilă, iar Semenyo așezat pe altă poziție decât cea care l-a consacrat e cireașa de pe tort.
La retur, conștient de gustul amar de la salata de gafe cu de toate făcută în tur, Pep a zis să mai reducă din ele și s-a abținut la doar câteva pentru meciul de la Manchester. Khusanov a trecut în centru, de unde a ieșit Guehi - unul din cei mai buni jucători de la City în ultimele 3 luni. Semenyo a rămas pe bancă, Doku titular și goodbye, Uefa Champions League.