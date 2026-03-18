Tottenham - Atletico Madrid, de la 22:00 în Champions League. Echipe probabile + ce șanse mai are trupa lui Drăgușin la calificare? Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Spurs traversează o perioadă dificilă pentru un club cu o așa forță financiară, atât în campionat, cât și în Champions League. Chiar dacă a remizat în deplasarea de la Liverpool în ultima etapă, scor 1-1, echipa lui Igor Tudor este pe 16 în Premier League și vine după o serie de 7 meciuri fără victorie, cu 5 înfrângeri consecutive. În UCL, este cu un picior afară, după înfrângerea de la Madrid, unde a pierdut cu 5-2.

La Londra vine echipa lui Simeone, Atleti, care are o formă bună, cu trei victorii la rând.

Tottenham - Atletico Madrid | Echipe probabile

Tottenham - Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Gray, Sarr; Tel, Simons, Kolo Muani, Solanke

Atletico - Musso; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez

Radu Drăgușin este anunțat rezervă pentru meciul de azi.

Tottenham - Atletico Madrid | Cote pariuri

La victorie este ușor favorită Tottenham, cu o cotă de 2.45.

Egalul - 3.75

Atletico - 2.80

Insă la calificare este favorită Atletico, care are șanse extrem de mari, și este cotată cu doar 1.03

Tottenham se califică - 11.00

Diego Simeone l-a învins pe Igor Tudor cu 1-0 în singura partidă dintre cei doi.

Spaniolii i-au bătut de două ori pe cei de la Tottenham până acum.

Daniel Siebert din Germania va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,25 cartonașe galbene, și 0,18 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Ambele echipe marchează.