Sunt puține lucruri sigure în această lume, dar faptul că Pep Guardiola (55 de ani) nu iubește clubul de fotbal Real Madrid se numără printre ele.

L-a înfruntat ca jucător și ca antrenor, iar, până acum, se poate mândri că a reușit să îi provoace suficientă dramă.

Antrenorul Guardiola, 14 victorii și 10 eșecuri, în 30 de meciuri cu Real Madrid

Catalanul a început uluitor, în cariera de antrenor, împotriva echipei din capitala Spaniei.

I-a administrat lui Jose Mourinho, la sosirea în Spania, un umilitor 5-0, pe Camp Nou, în 2010, după ce, în 2009, învinsese, pe Santiago Bernabeu, cu 6-2.

În semifinala de Liga Campionilor din 2011, Barcelona a eliminat Real Madrid, 3-1 la general, după un 2-0 securizat pe Bernabeu târziu în meci, grație unui Lionel Messi mai mult decât inspirat.

Lecții de fotbal predate Realului, urmate de lecții de fotbal primite din partea madrilenilor

Singurul eșec notabil din acea perioadă, însă nu și neapărat demoralizant, înfrângerea din finala Cupei Regelui 2011, suferită în urma unei lovituri de cap semnate de Cristiano Ronaldo.

Mutarea la Bayern Munchen, din 2013, precedă „dezastrul” din semifinala de Champions League din 2014, când bavarezii sunt învinși cu 5-0 la general, după un retur pierdut, pe teren propriu, cu 4-0.

Lecțiile de contraatac predate de Carlo Ancelotti începeau să devină ridicole, fiind potențate vizibil de rigiditatea tactică arătată de Guardiola.

Venirea la Manchester City îl găsește pe Guardiola cu un nou suflu, mai entuziast. În optimile UEFA Champions League din 2020, City învinge Madridul cu 2-1, tur-retur.

Doi ani mai târziu, City învinge Realul cu 4-3 acasă, într-un meci clasic al Ligii Campionilor din ultimul deceniu, dar pierde calificarea neverosimil, 3-1, după o dublă incredibilă reușită de Rodrygo, după minutul 90 al returului din Spania.

Revanșa vine, un an mai târziu, în anul în care Pep Guardiola reușește să câștige singura ediție de Ligă a Campionilor cu Manchester City.

Catalanul îi provoacă Realului un eșec usturător, 4-0, în retur, după un 1-1 înregistrat pe Bernabeu, și își ia revanșa, ca duritate a scorului, pentru eșecul întâmplat în Bavaria, zece ani mai devreme.