A treia la rând. Pep Guardiola și Real Madrid, o relație complicată: palmaresul catalanului, ca antrenor, împotriva rivalei de-o viață
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pep Guardiola, „călău” și pradă pentru Real Madrid, în cariera de antrenor.

Sunt puține lucruri sigure în această lume, dar faptul că Pep Guardiola (55 de ani) nu iubește clubul de fotbal Real Madrid se numără printre ele.

L-a înfruntat ca jucător și ca antrenor, iar, până acum, se poate mândri că a reușit să îi provoace suficientă dramă.

Antrenorul Guardiola, 14 victorii și 10 eșecuri, în 30 de meciuri cu Real Madrid

Catalanul a început uluitor, în cariera de antrenor, împotriva echipei din capitala Spaniei.

I-a administrat lui Jose Mourinho, la sosirea în Spania, un umilitor 5-0, pe Camp Nou, în 2010, după ce, în 2009, învinsese, pe Santiago Bernabeu, cu 6-2.

În semifinala de Liga Campionilor din 2011, Barcelona a eliminat Real Madrid, 3-1 la general, după un 2-0 securizat pe Bernabeu târziu în meci, grație unui Lionel Messi mai mult decât inspirat.

Lecții de fotbal predate Realului, urmate de lecții de fotbal primite din partea madrilenilor

Singurul eșec notabil din acea perioadă, însă nu și neapărat demoralizant, înfrângerea din finala Cupei Regelui 2011, suferită în urma unei lovituri de cap semnate de Cristiano Ronaldo.

Mutarea la Bayern Munchen, din 2013, precedă „dezastrul” din semifinala de Champions League din 2014, când bavarezii sunt învinși cu 5-0 la general, după un retur pierdut, pe teren propriu, cu 4-0.

Lecțiile de contraatac predate de Carlo Ancelotti începeau să devină ridicole, fiind potențate vizibil de rigiditatea tactică arătată de Guardiola.

Venirea la Manchester City îl găsește pe Guardiola cu un nou suflu, mai entuziast. În optimile UEFA Champions League din 2020, City învinge Madridul cu 2-1, tur-retur.

Doi ani mai târziu, City învinge Realul cu 4-3 acasă, într-un meci clasic al Ligii Campionilor din ultimul deceniu, dar pierde calificarea neverosimil, 3-1, după o dublă incredibilă reușită de Rodrygo, după minutul 90 al returului din Spania.

Revanșa vine, un an mai târziu, în anul în care Pep Guardiola reușește să câștige singura ediție de Ligă a Campionilor cu Manchester City.

Catalanul îi provoacă Realului un eșec usturător, 4-0, în retur, după un 1-1 înregistrat pe Bernabeu, și își ia revanșa, ca duritate a scorului, pentru eșecul întâmplat în Bavaria, zece ani mai devreme.

Guardiola, învins pentru a treia oară consecutiv de Real Madrid, în Liga Campionilor

Vin, în ultimii trei ani, trei eliminări suferite de Manchester City în fața Realului. Bernardo Silva și Mateo Kovacic ratează penalty-uri, iar „cetățenii” sunt învinși de madrileni, la penalty-uri, în sferturile Ligii Campionilor din 2024, după un tur de infarct, 3-3, în Spania.

În șaisprezecimile ediției 2024/25, Real Madrid învinge tur-retur, 3-2 în deplasare și 3-1 acasă, iar, în 2026, în optimile de finală, același Madrid îi arată lui Guardiola ușa, în Champions League, după alte două victorii, 3-0 la Madrid și 2-1, la Manchester.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Însărcinatul cu afaceri al Iranului, pentru Știrile PROTV: România riscă „răspundere internațională”. Relațiile rămân strânse
ULTIMELE STIRI
Tottenham – Atletico Madrid, de la ora 22:00: Drăgușin revine în Champions League
Dezastru pentru campionul din Premier League: "Totul a cedat! E posibil să nu mai joc niciodată"
Iosif Rotariu a identificat marea problemă de la FCSB: „Fără el e foarte greu”
Președintele FIFA, Gianni Infantino, mesaj în ziua în care Burleanu a câștigat alegerile FRF: ”Sunt cu adevărat onorat”
Marius Șumudică, OUT de la Al-Okhdood! Prima reacție a antrenorului
Două variante pentru Mihai Pintilii: "Ori merg cu Elias, ori acolo principal cu mare drag"

Pintilii a dezvăluit vinovatul pentru prăbușirea lui Tavi Popescu: "Sută la sută! Dacă era după mine, așa făceam"

Celta de Vigo scrie istorie în Spania. Ionuț Radu printre protagoniști

Neverosimil! Senegal pierde trofeul Cupei Africii la masa verde. Maroc, noua campioană

Alegeri la FRF ca în Congo: rezultatul votului, ”sinergie” în ”ecosistem”! Cum l-a ”lucrat” și jignit Burleanu pe Drăgan

De asta l-a dat Rădoi afară de la FCSB? „Lipsea de la antrenamente!“

Iosif Rotariu a identificat marea problemă de la FCSB: „Fără el e foarte greu”
Marius Șumudică, OUT de la Al-Okhdood! Prima reacție a antrenorului
Dezastru pentru campionul din Premier League: "Totul a cedat! E posibil să nu mai joc niciodată"
Președintele FIFA, Gianni Infantino, mesaj în ziua în care Burleanu a câștigat alegerile FRF: ”Sunt cu adevărat onorat”
Nota primită de Ianis Hagi după ce Alanyaspor și-a zdrobit adversara în Turcia
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

