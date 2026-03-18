Loris Karius poate să facă aproape orice, până la sfârșitul carierei de fotbalist, că tot nu va fi uitat pentru gafele comise în finala Ligii Campionilor jucată la Kiev, în 2018.
Portarul german a vrut să repună mingea în joc, cu mâna, dar experiența superioară a francezului Karim Benzema a făcut diferența, iar Real Madrid a deschis scorul. După „foarfeca” reușită de Gareth Bale - unul dintre cele mai spectaculoase goluri văzute vreodată într-o finală de Ligă a Campionilor -, același Karius a mai scăpat o minge în poartă, de această dată la propriu, în urma unui șut puternic, dar trimis de galez de la aproximativ 30 de metri distanță de poarta sa.
În consecință, Liverpool nu a putut să viseze la prea multe în finala din Ucraina, Real Madrid impunându-se prin cele două goluri apărute în urma uriașelor erori comise de Karius.