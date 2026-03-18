SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Madrilenii au rezolvat fără probleme dubla cu Manchester City din optimile Champions League, 3-0 și 2-1.

TAGS:
Din articol

Real Madrid a învins-o pe Manchester City şi pe Etihad Stadium, cu 2-1, după 3-0 pe Santiago Bernabeu, în optimile de finală ale Champions League.

Soarta meciului a fost decisă într-o bună măsură de faza din minutul 20, când Bernardo Silva a făcut henţ la şutul lui Vinicius Junior, portughezul a fost eliminat, iar brazilianul a deschis scorul din penalty-ul acordat (22).

City a reuşit egalarea prin golgheterul Erling Haaland (41), dar nu a izbutit nici măcar o victorie de palmares. 

Pe final, Vinicius Junior a marcat golul victoriei pentru echipa antrenată de Alvaro Arbeloa (90+3).

Astfel, Alvaro Arbeloa devine primul antrenor din istoria lui Real Madrid care câștigă primele sale patru meciuri disputate în fazele eliminatorii din Champions League.

Tehnicianul spaniol în vârstă de 43 de ani a antrenat până acum numai pe Bernabeu: la juniori între 2020 și 2025, la formația a doua între 2025 și 2026 și la prima echipă a ”galacticilor” din luna ianuarie.

Ce a declarat Alvaro Arbeloa după 5-1 la general cu Manchester City

"A fost un duel foarte dificil împotriva unei echipe ca aceasta, cu atâţia jucători talentaţi, un lot atât de mare, un antrenor precum cel cu care ne confruntăm. Cred că foarte puţini oameni ar fi pariat că vom câştiga ambele meciuri, iar meritul se cuvine jucătorilor", a spus Arbeloa în conferinţa de presă de după meci.

Numit în ianuarie în locul lui Xabi Alonso, el şi-a felicitat echipa pentru redresarea pozitivă realizată în două luni: "Jucătorii au fost cei care au schimbat situaţia, prin performanţa lor, atitudinea lor, eforturile lor, cu curajul, cu talentul şi calitatea lor".

Pentru a o învinge pe Manchester City, "nu cred că am făcut altceva decât ceea ce am făcut în ultimele două luni, adică să muncesc, să încerc să obţin cea mai bună performanţă de la jucătorii mei, să-i fac să se simtă confortabil pe teren, să găsesc cea mai bună poziţie pentru fiecare, să reuşesc să fiu o echipă foarte echilibrată, foarte unită, care lucrează împreună şi se sacrifică", a mai spus fostul fundaş al Realului, citat de Agerpres.

În sferturile de finală, Real Madrid ar urma să dea piept cu Bayern Munchen, care a câştigat prima manşă a optimilor de finală, 6-1 în deplasare cu Atalanta.

CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!