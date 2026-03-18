Guardiola, de râsul internetului: cât costă cămașa sa cu două numere mai mare, ținta glumelor

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Antrenorul lui City a făcut o alegere vestimentară ciudată cu ocazia meciului de marți cu Real Madrid, pierdut cu 2-1.

TAGS:
Josep GuardiolaManchester CityReal Madrid

Ţinuta antrenorului echipei Manchester City, Pep Guardiola, îmbrăcat cu o cămaşă în carouri cu câteva numere mai mari, a stârnit ironii virale pe reţelele de socializare, conform presei engleze.

Guardiola a ales o abordare neaşteptat de relaxată pentru un meci cu o asemenea miză, purtând o cămaşă de flanel (în carouri) cu croială largă, combinată cu pantaloni şi pantofi eleganţi. Aceasta a fost o schimbare majoră faţă de jacheta ''bomber'' neagră, mult mai sobră, purtată în meciul tur cu Real Madrid din optimile Champions League.

Josep Guardiola și cămașa sa ciudată, subiect de glume

  • Guardiola getty1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cămaşa, din stilul de tăietor de lemne sau Brokeback Mountain, cu două mărimi mai mare şi scoasă din pantaloni, a generat o mulţime de comentarii online. Cu marca ''Our Legacy'' din colecţia AW24, această cămaşă se poate achiziţiona de la magazinul online de lux Giglio cu 290 de euro.

Cea mai populară reacţie a fanilor pe platformele sociale a fost solicitarea simbolică a unui nou capăt de acuzare împotriva clubului (referinţă la cele 115 acuzaţii financiare deja existente), din cauza alegerii vestimentare a antrenorului.

Unii suporteri au comentat sarcastic că ''ştiau că echipa nu este serioasă'' din momentul în care l-au văzut pe Pep purtând flanel pe marginea terenului într-o seară europeană decisivă.

Potrivit Agerpres, Real Madrid, învingătoare şi în tur cu 3-0, s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor. 

Publicitate
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!