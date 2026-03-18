Guardiola a ales o abordare neaşteptat de relaxată pentru un meci cu o asemenea miză, purtând o cămaşă de flanel (în carouri) cu croială largă, combinată cu pantaloni şi pantofi eleganţi. Aceasta a fost o schimbare majoră faţă de jacheta ''bomber'' neagră, mult mai sobră, purtată în meciul tur cu Real Madrid din optimile Champions League.

Ţinuta antrenorului echipei Manchester City, Pep Guardiola, îmbrăcat cu o cămaşă în carouri cu câteva numere mai mari, a stârnit ironii virale pe reţelele de socializare, conform presei engleze.

Cămaşa, din stilul de tăietor de lemne sau Brokeback Mountain, cu două mărimi mai mare şi scoasă din pantaloni, a generat o mulţime de comentarii online. Cu marca ''Our Legacy'' din colecţia AW24, această cămaşă se poate achiziţiona de la magazinul online de lux Giglio cu 290 de euro.

Cea mai populară reacţie a fanilor pe platformele sociale a fost solicitarea simbolică a unui nou capăt de acuzare împotriva clubului (referinţă la cele 115 acuzaţii financiare deja existente), din cauza alegerii vestimentare a antrenorului.

Unii suporteri au comentat sarcastic că ''ştiau că echipa nu este serioasă'' din momentul în care l-au văzut pe Pep purtând flanel pe marginea terenului într-o seară europeană decisivă.

Potrivit Agerpres, Real Madrid, învingătoare şi în tur cu 3-0, s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor.