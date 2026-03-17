Sporting - Arsenal, primul sfert stabilit din Champions League. Real Madrid - Bayern, așteptat să se confirme miercuri

Sporting Lisabona a reușit o revenire formidabilă după ce pierduse prima manșă din optimi contra lui Bodo/Glimt, 0-3. La returul de pe teren propriu, portughezii au împins meciul în prelungiri, iar la finalul lor s-au impus cu 5-3, asigurându-și astfel calificarea în sferturi.

În sferturile de finală, Sporting Lisabona va da peste Arsenal. Liderul din Premier League s-a chinuit în prima manșă de pe terenul lui Bayer Leverkusen (1-1), dar la returul de pe Emirates s-a impus cu 2-0 și și-a confirmat statutul de favorită.

Real Madrid s-a calificat și ea în sferturile de finală din Champions League după 5-1 la general contra lui Manchester City (3-0 în tur și 2-1 la retur). Pentru formația lui Alvaro Arbeloa urmează cel mai probabil un nou duel de cinci stele, contra lui Bayern Munchen.

Bayern va juca miercuri seară returul cu Atalanta, însă echipa care va obține calificarea este practic stabilită, după ce bavarezii s-au impus în turul din deplasare cu 6-1.

Într-un alt sfert de finală, Paris Saint-Germain, care a spulberat-o pe Chelsea, va înfrunta câștigătoarea din duelul Galatasaray - Liverpool. În prima manșă, turcii s-au impus cu 1-0.

Tabloul sferturilor de finală din Liga Campionilor

Paris Saint-Germain - Liverpool / Galatasaray

Real Madrid - Bayern Munchen / Atalanta

Newcastle / Barcelona - Atletico Madrid / Tottenham

Sporting Lisabona - Arsenal

Programul meciurilor de miercuri din optimile UCL

19:45: Barcelona - Newcastle (1-1 în tur)

22:00: Bayern - Atalanta (6-1 în tur)

22:00: Liverpool - Galatasaray (0-1 în tur)

22:00: Tottenham - Atletico Madrid (2-5 în tur)

