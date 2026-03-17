"Regizorul!" Thriller-ul Sporting Lisabona - Bodo/Glimt 5-0 a avut un om-cheie. Ce a scris UEFA

Sporting Lisabona s-a calificat spectaculos în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după ce a surclasat-o pe Bodo/Glimt cu scorul de 5-0, marți seara, pe Estadio Jose Alvalade, în manșa secundă a optimilor.

  • Au marcat Inacio ’34, Goncalves ’61, Suarez ’78 (penalti), Araujo ’92 şi Nel ‘120+1.

Mijlocașul ofensiv al lui Sporting CP, Francisco Trincão, a fost desemnat Jucătorul Meciului Sporting Lisabona - Bodo/Glimt 5-0. Grupul de Observatori Tehnici al UEFA a notat:

„El este adevăratul creator de joc și regizorul jocului lui Sporting. Aduce clasă tehnică și o viziune excelentă. Echipa se mișcă în jurul ultimei sale pase și decizii. Astăzi a avut momente de responsabilitate acoperind spații mari fără minge, unde s-a dovedit a fi esențial pentru a menține poarta curată. O performanță completă în ambele careuri, ajungând să ofere pase decisive. Cel mai influent jucător din meci.”

''Leii'' şi-au egalat astfel cea mai bună performanţă a lor în Cupa Campionilor Europeni/Champions League, care data din sezonul 1982/83.Viitoarea adversară a lusitanilor va fi Arsenal sau Bayer Leverkusen (1-1 în tur).

