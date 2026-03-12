Real Madrid s-a impus cu 3-0 în fața lui Manchester City în prima manșă din dubla optimilor UEFA Champions League. Federico Valverde a fost pe val miercuri seară și a bifat o triplă în prima repriză.

Real Madrid putea să ducă scorul la 4-0 în actul secund, doar că Vinicius Junior a irosit o lovitură de la 11 metri în minutul 58. Tabela de marcaj a rămas în cele din urmă blocată la 3-0.

Arbeloa laudă MVP-ul din Real Madrid - City: ”El este Juanito al secolului 21”

După meci, Alvaro Arbeloa, antrenorul lui Real Madrid, l-a comparat pe Valverde cu Juanito, celebrul fotbalist spaniol care a făcut spectacol la Real Madrid în anii '80.

Tehnicianul galacticilor a explicat că Valverde e un jucător-cheie pentru Real Madrid și că poate să joace pe orice post.

”El este Juanito al secolului 21. Oriunde i se cere să joace, este un jucător-cheie pentru acest club! Valverde are tot ce-i trebuie oricui pentru a fi un mare jucător al lui Real Madrid”, a spus Alvaro Arbeloa, citat de TMW.

Ce notă galactică a primit Valverde

Uruguayanul Federico ”Fede” Valverde a avut o evoluţie fabuloasă, reuşind un hat-trick în prima repriză (20, 27 și 42).

Valverde a primit nota 10 de la Sofascore, As a titrat ”Valverde a devenit o legendă”, la fel cum l-a numit și Marca.