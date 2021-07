OPINIE | Gabriel Chirea, despre lotul pentru Olimpiada de la Tokyo: "Lipsa de patriotism, lipsa de profesionalism, lipsa de respect!"

Selectionerul Mirel Radoi va participa la Olimpiada cu varianta a doua spre a treia a nationalei Romania U23.

CFR Cluj a motivat ca are nevoie de jucatori pentru ca infrunta "superputerile" Borac Banja Luka, Fola Esch si Lincoln Red Imps, in preliminariile Champions League. Craiova strange din dinti si tine de jucatori pentru a nu se face din nou de ras in meciurile cu KF Laci (Albania) / FK Podgorica (Muntenegru), iar FCSB spune ca tremura in anticiparea duelului cu Sahtior Karagandy (Kazahstan). In timp ce cluburile din Romania au refuzat sa isi trimita cei mai buni tineri jucatori la Jocurile Olimpice, cea mai importanta competitie sportiva din istoria omenirii, alte tari, precum Spania, Brazilia sau Japonia au alcatuit loturi foarte competitive.

Spania a prezentat deja echipa pentru Olimpiada de la Tokyo, din care nu lipsesc Unai Simon (bilbao), Eric Garcia (FC Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Pedri Gonzalez (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) si Dani Olmo (RB Leipzig), semifinalisti la Euro 2020. Dupa zeci de meciuri la echipa de club, un turneu final de European extenuant si fara nicio zi de vacanta, jucatorii nu au declinat prezenta la Tokyo si nici cluburile nu s-au plans ca nu ii vor avea in perioada de pregatire.

Alti fotbalisti importanti care au acceptat selectia pentru reprezentativa iberica sunt Oscar Mingueza (FC Barcelona), Dani Ceballos (Real Madrid), Mikel Merino (Real Sociedad), Carlos Soler (Valencia), Bryan Gil (FC Sevilla), Marco Asensio (Real Madrid), Marc Cucurella (Getafe), Jesus Vallejo (Real Madrid) sau Rafa Mir (Wolverhampton Wanderers). Spania merge la Olimpiada nu doar ca sa faca act de prezenta, ci ca sa incerce sa castige medalia de aur.

Brazilia va conta pe Dani Alves (Sao Paulo), Diego Carlos (FC Sevilla), Reinier (Real Madrid), Paulinho (Bayer Leverkusen), Gabriel Martinelli (Arsenal), Richarlison (Everton), Douglas Luiz (Aston Villa) sau Antony (Ajax). Pentru Germania au fost selectionati Max Kruse (Union Berlin), Max Arnold (Wolfsburg), Arne Maier (Hertha), Benjamin Henrichs (RB Leipzig) si Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen).

Japonia vine si ea cu Maya Oshida (Sampdoria), Wataru Endo (VfB Stuttgart), Ritsu Doan (PSV Eindhoven), Takehiro Tomiyasu (Bologna), Hiroki Sakai (Marseille), Ko Itakura (Manchester City) sau Takefusa Kubo (Real Madrid). Pentru Argentina vor juca doar Jeremias Ledesma (Cadiz), Nehuen Perez (Granada), Alexis MacAllister (Brighton), Ezequiel Ponce (Spartak Moscova) sau Adolfo Gaich (TSKA Moscova), dupa ce "biancocelesti" au ajuns in finala Copa America 2021, care se va disputa pe 10 iulie.

Romania se duce la Tokyo cu un lot de 22 de jucatori, dintre care cei mai importanti oameni de la Euro 2019 si Euro 2021 lipsesc, iar cei trei jucatori peste limita de varsta nu sunt componenti de baza ai nationalei de seniori, asa cum era normal, ci lipsesc cu desavarsire. Practic, tinand cont de posibilitati, Romania merge in Japonia cu varianta a doua spre a treia a nationalei U23, dupa o selectie afectata grav de compromisuri. Nu toate nationalele calificate la Olimpiada vin cu cei mai buni jucatori, dar niciuna nu pare sa vina doar ca sa vada care e atmosfera.

Fara portarii Andrei Radu, Andrei Vlad si Catalin Cabuz, dar si in lipsa unor jucatori de camp importanti, precum Manea, Vladoiu, Harut, Ciobotariu, Dragusin, Rus, Nedelcearu, Screciu, R. Marin, Cicaldau, Oaida, Mihaila, Hagi, Man, Costache, Coman, Morutan, Oct. Popescu, Puscas, Matan, Ivan, Dragus sau L. Munteanu, si fara nici unul dintre "veteranii" Stanciu, Chiriches, Bancu, Chipciu, Budescu si Alibec, trecuti pe lista preliminara, riscam sa fim ciuca batailor la Olimpiada.

Desi cer respect, fonduri pentru academii si compromisuri in privinta Regulii U21, cluburile care se bat pentru titlu in Liga 1 au intors spatele FRF si fanilor Romaniei, in cel mai important moment al nationalei din ultimii ani. Craiova nu a lasat niciun jucator sa raspunda convocarii, FCSB a trimis un recent recuperat dupa o accidentare grava (Nedelcu) si al patrulea portar al echipei (Tarnovanu), iar CFR Cluj l-a chemat inapoi chiar si pe Ciobotariu, al cincilea fundas central din lot. Doar Farul lui Gica Hagi a fost de acord sa ajute cu toti cei cinci convocati de Mirel Radoi.

Chiar si adversarele din grupa Romaniei au loturi solide, pentru nivelul lor. Coreea de Sud ne va infrunta cu jucatori de la Valencia, Bordeaux si cele mai bune echipe din K League 1, Noua Zeelanda are in lot 12 jucatori care evolueaza in Europa, iar Honduras a convocat cei mai buni jucatori disponibili din Liga Nacional si cativa stranieri.

E inexplicabil cum cluburile din Liga 1, jucatorii selectionabili si FRF au acceptat sa isi bata joc de o calificare istorica la Jocurile Olimpice, acolo unde Romania s-a calificat ultima data in 1964, in conditiile in care satisfactiile au fost inexistente in ultimii ani, echipa nationala de seniori ratand calificarea la CM 2018 si Euro 2020, dezamagind in Nations League si fiind pe cale sa isi compromita si prezenta la CM 2022. Iar grupa era una decenta si accesibila pentru cel mai bun lot posibil al Romaniei.

De asemenea, e ofensator cum multi dintre jucatorii care isi rup hainele de pe ei de dragul nationalei, la interviuri, pe retele de socializare si prin reclame, au refuzat sa raspunda convocarii, motivand interdictia din partea cluburilor, in conditiile in care vedem ca Real Madrid, FC Barcelona si alte mari cluburi din Europa si-au lasat jucatorii sa mearga la Tokyo, fara proteste si fara fite. In aceste conditii, ceea ce trebuia sa fie o sarbatoare pentru saracaciosul in rezultate fotbal romanesc si pentru greu incercatul microbist autohton, se transforma, in stil pur romanesc, intr-o degringolada organizatorica si intr-o noua dovada de lipsa de respect din partea cluburilor si fotbalistilor.

