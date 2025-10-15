OFICIAL Apare naționala U23 a României, anunță FRF! Lotul convocat la prima acțiune

Apare naționala U23 a Rom&acirc;niei, anunță FRF! Lotul convocat la prima acțiune Nationala
Alexandru Hațieganu
O nouă reprezentativă tricoloră își face debutul în această lună.

Iulia MeraAntonia BratuSimona SigheartăuSonia BumbarRomania U23
”Naționala feminină U23, la prima acțiune din istorie! Lotul convocat”, titrează site-ul oficial al Federației Române de Fotbal, care oferă mai multe detalii.

Naționala feminină U23 are programată în perioada 19-28 octombrie o primă acțiune, în cadrul căreia va disputa două meciuri amicale împotriva Cehiei, în Spania.

Crearea lotului feminin U23 reprezintă un pas important în tranziția jucătoarelor tinere către reprezentativa de senioare și o îmbunătățire în ce privește procesul de dezvoltare a jucătoarelor după încheierea junioratului.

Din lotul convocat pentru prima acțiune a acestei reprezentative fac parte inclusiv fotbaliste care au evoluat deja pentru naționala de senioare, precum Antonia Bratu, Simona Sigheartău sau Sonia Bumbar.

Programul primelor meciuri ale naționalei U23

Vineri, 24 octombrie, ora 17:00 | Cehia WU23 – România WU23 (Jerez, Spania)

Luni, 27 octombrie, ora 17:00 | România WU23 – Cehia (Cádiz, Spania)

Lotul convocat de selecționerul Iulia Mera

PORTARI:

Reka Tanko (Puskás Akadémia FC | Ungaria), Diana Moșanu (ACS Vulpitele Galbene);

FUNDAȘI:

Anda Jivan (Politehnica Timişoara), Simona Sigheartău (Universitatea Olimpia Cluj), Antonia Bratu (Farul Constanța), Karina Bolboacă (Pécsi Mecseki FC | Ungaria), Teodora Pînzariu (Universitatea Olimpia Cluj), Helga Varo (Universitatea Olimpia Cluj);

MIJLOCAȘI:

Aranka Orban (AFK Csikszereda), Isabela Lazăr (Universitatea Craiova), Sonia Bumbar (Universitatea Olimpia Cluj), Maria Cristea (Farul Constanța), Roxana Mirea (Atletic Olimpia Gherla), Daiana Oneț (Universitatea Olimpia Cluj), Rita Mitri (AFK Csikszereda), Shaira Pera (Universitatea Olimpia Cluj);

ATACANȚI:

Andreea Șepețan (Politehnica Timişoara), Tabita Croitoru (Farul Constanța), Denysa Pînzariu (Farul Constanța), Anita Horvath (Szent Mihály | Ungaria).

Info și foto: FRF

