”Naționala feminină U23, la prima acțiune din istorie! Lotul convocat”, titrează site-ul oficial al Federației Române de Fotbal, care oferă mai multe detalii.

Naționala feminină U23 are programată în perioada 19-28 octombrie o primă acțiune, în cadrul căreia va disputa două meciuri amicale împotriva Cehiei, în Spania.

Crearea lotului feminin U23 reprezintă un pas important în tranziția jucătoarelor tinere către reprezentativa de senioare și o îmbunătățire în ce privește procesul de dezvoltare a jucătoarelor după încheierea junioratului.

Din lotul convocat pentru prima acțiune a acestei reprezentative fac parte inclusiv fotbaliste care au evoluat deja pentru naționala de senioare, precum Antonia Bratu, Simona Sigheartău sau Sonia Bumbar.

Programul primelor meciuri ale naționalei U23



Vineri, 24 octombrie, ora 17:00 | Cehia WU23 – România WU23 (Jerez, Spania)

Luni, 27 octombrie, ora 17:00 | România WU23 – Cehia (Cádiz, Spania)

