OPINIE Mircea Lucescu, intrat în istorie. Editorial Dan Chilom: "Într-o galerie impresionantă de antrenori"

Mircea Lucescu a plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani, lăsând în urma lui atât un gol imens, cât și o moștenire fotbalistică deosebită. 

de Dan CHILOM

Tot ceea ce rămâne de făcut acum este să o putem transmite generațiilor următoare de fotbaliști, sportivi, oameni. Acolo unde a plecat Nea Mircea se află deja, din nefericire, o galerie impresionantă de antrenori de talie mondială, unii dintre ei și foști mari fotbaliști. Aș începe topul meu, dacă îi pot spune așa, cu Johan Cruyff, antrenorul olandez care a inventat “tiki-taka” și care a fost și un imens jucător, catalogat printre cei mai mari atacanți ai tuturor timpurilor. 

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 ani / Captură Gazzetta dello Sport
Mai departe mă gândesc la Sir Bobby Robson, un tehnician complet care a antrenat naționala Angliei, Barcelona, Sporting Lisabona, Fulham FC, PSV, Porto sau Newcastle. O adevărată legendă a fotbalului englez. Mergem și mai departe cu Rinus Michels, cu siguranță ați auzit de cel care a câștigat campionatul european din 1988 cu Olanda, și a inventat fotbalul total la Ajax în anii 70’. Mare antrenor! 

Pe locul 4 în topul meu, asta ca să am o ordine, pentru ca acești uriași antrenori nu pot fi separați, l-aș numi pe argentinianul Helenio Herera, cel care a inventat celebrul “Catenaccio”, și a creat marea echipă a lui Internaționale Milano. A mai antrenat pe Barcelona, Atletico Madrid sau AS Roma. 

Mergem și mai departe cu suedezul Sven Goran-Eriksson care s-a stins în 2024. A fost un adevărat globetrotter care a pregătit naționale ca Anglia, Mexic, Coasta de Fildeș, sau echipe de club precum Manchester City, Fiorentina, Benfica, Roma, Lazio, Sampdoria, Leicester City, IFK Goteborg. A câștigat campionate și cupe în Suedia, Portugalia și Italia. 

Trecem acum la vecinii unguri și îl amintim pe Bela Guttmann, un inovator al fotbalului modern și al tacticii, care a antrenat și pe Ciocanul București, plecând apoi în Portugalia unde este recunoscut în special pentru cele două Cupe ale Campionilor Europeni câștigate cu Benfica Lisabona în anii 1961 și 1962. A câștigat și campionatul în Portugalia, tot cu Benfica, în aceeași ani. 

Următorul pe lista mea este Valeriy Lobanovskyi, ucraineanul născut la Kiev care a antrenat echipa fanion, Dinamo Kiev, și avea să câștige de opt ori campionatul Uniunii Sovietice, de șase ori Cupa, de două ori Cupa Cupelor, și o dată Supercupa Europei. A antrenat și URSS-ul timp de 6 ani.

Traversam în America de Sud și ne oprim la Mario Zagallo, omul care a câștigat Cupa Mondială atât ca jucător, cât și ca antrenor (1970), fiind considerat unul dintre cei mai mari tehnicieni brazilieni din istorie. A câștigat ca jucător, antrenor principal, sau secund, în total, nu mai puțin de 4 Cupe Mondiale. 

Ultimii doi pe lista mea sunt Enzo Bearzot și Gerard Houlier. Primul, a rămas selecționerul cu cele mai multe prezențe pe banca tehnică a “azzurri-lor” 104, câștigând Cupa Mondială cu Italia în 1982 după ce a învins Germania cu 3-1, după o pauză de 44 de ani. 

Iar al doilea, francezul Gerard Houlier, cel care a creat marele Olimpique Lyon, cu care a câștigat campionate și cupe în Hexagon, dar care a antrenat și pe Liverpool, formație cu care a reușit să câștige multiple trofee în Anglia, dar și continentale, Cupa UEFA și Supercupa Europei. 

Cât privește galeria de mari antrenori dispăruți ai țării noastre, avem și aici o enumerare. 

Mă gândesc la Emerich Ienei, Traian Ionescu, Angelo Niculescu, Ștefan Kovacs, Valentin Stănescu, Constantin Teașcă sau Florin Halagian. 

Din păcate nu îi mai putem readuce printre noi, dar ne bucurăm că Mircea Lucescu are locul lui lângă ei, în această imensă galerie a antrenorilor care au trecut la cele veșnice, și vor rămâne de-a pururea în inimile și în memoria fotbalului din România și de pe întreaga planetă.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar
”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar
Dezvăluirea făcută de Mirel Rădoi după moartea lui Mircea Lucescu: ”Sunt dărâmați, am vorbit cu ei!”
Dezvăluirea făcută de Mirel Rădoi după moartea lui Mircea Lucescu: ”Sunt dărâmați, am vorbit cu ei!”
Mircea Lucescu a fost înmormântat azi. Corvinul Hunedoara a transmis un mesaj tulburător
Mircea Lucescu a fost înmormântat azi. Corvinul Hunedoara a transmis un mesaj tulburător
Vladimir Screciu, șocat de moartea lui Mircea Lucescu: ”A fost un moment cumplit! Ne-a devastat”
Vladimir Screciu, șocat de moartea lui Mircea Lucescu: ”A fost un moment cumplit! Ne-a devastat”
Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Liță Dumitru: ”Am plâns în hohote, fără să-mi fie ruşine”
Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Liță Dumitru: ”Am plâns în hohote, fără să-mi fie ruşine”
ULTIMELE STIRI
De Zerbi, indiciu clar despre Drăgușin înaintea primului meci la Tottenham: "Asta vreau să văd!"
De Zerbi, indiciu clar despre Drăgușin înaintea primului meci la Tottenham: "Asta vreau să văd!"
REPORTAJ LIGA 3 | Sport.ro a fost la CSM Adjud - Bucovina Rădăuți. Stadion aproape plin pe un ger de crapă pietrele | Lucescu n-a fost uitat
REPORTAJ LIGA 3 | Sport.ro a fost la CSM Adjud - Bucovina Rădăuți. Stadion aproape plin pe un ger de crapă pietrele | Lucescu n-a fost uitat
"Și ai lăsat lumii un nume greu!" Marica, scrisoare emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu
"Și ai lăsat lumii un nume greu!" Marica, scrisoare emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu
Golofca, zmeu! Hat-trick spectaculos în Liga 3
Golofca, zmeu! Hat-trick spectaculos în Liga 3
Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu
Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rinat Ahmetov le-a spus ucrainenilor ce a găsit în România, după omagiul adus lui Mircea Lucescu: "Atât de fermecătoare!"

Rinat Ahmetov le-a spus ucrainenilor ce a găsit în România, după omagiul adus lui Mircea Lucescu: "Atât de fermecătoare!"

La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

De ce nu a mai ajuns Igor Surkis, rivalul lui Ahmetov, să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Dezvăluirea ucrainenilor

De ce nu a mai ajuns Igor Surkis, rivalul lui Ahmetov, să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Dezvăluirea ucrainenilor

Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal

Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal

Lumea fotbalului, zguduită de încă o tragedie după barajul pentru Mondial. Antrenor decedat la doar 49 de ani

Lumea fotbalului, zguduită de încă o tragedie după barajul pentru Mondial. Antrenor decedat la doar 49 de ani

Cornel Dinu a numit cea mai mare problemă de la națională: „Nu avem”

Cornel Dinu a numit cea mai mare problemă de la națională: „Nu avem”



Recomandarile redactiei
Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu
Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu
De Zerbi, indiciu clar despre Drăgușin înaintea primului meci la Tottenham: "Asta vreau să văd!"
De Zerbi, indiciu clar despre Drăgușin înaintea primului meci la Tottenham: "Asta vreau să văd!"
REPORTAJ LIGA 3 | Sport.ro a fost la CSM Adjud - Bucovina Rădăuți. Stadion aproape plin pe un ger de crapă pietrele | Lucescu n-a fost uitat
REPORTAJ LIGA 3 | Sport.ro a fost la CSM Adjud - Bucovina Rădăuți. Stadion aproape plin pe un ger de crapă pietrele | Lucescu n-a fost uitat
Golofca, zmeu! Hat-trick spectaculos în Liga 3
Golofca, zmeu! Hat-trick spectaculos în Liga 3
”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar
”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Andreas Brehme, fotbalistul cu atingere divină! A fost talisman pe teren, iar la înmormântarea lui Beckenbauer a emoționant
Andreas Brehme, fotbalistul cu atingere divină! A fost talisman pe teren, iar la înmormântarea lui Beckenbauer a emoționant
A murit Kelvin Kiptum, deținătorul recordului mondial la maraton! Sportivul-fenomen avea doar 24 de ani
A murit Kelvin Kiptum, deținătorul recordului mondial la maraton! Sportivul-fenomen avea doar 24 de ani
Jose Mourinho a ales cea mai frumoasă galerie din lume: "Nu mai văzut nicăieri asemenea respect"
Jose Mourinho a ales cea mai frumoasă galerie din lume: "Nu mai văzut nicăieri asemenea respect"
Spiritul ultras a ajuns si la Botosani :) Galeria s-a impartit in doua si "ultrasii" s-au certat intre ei: "7 oameni, 3 jumate intr-o parte, 3 jumate in cealalta!"
Spiritul ultras a ajuns si la Botosani :) Galeria s-a impartit in doua si "ultrasii" s-au certat intre ei: "7 oameni, 3 jumate intr-o parte, 3 jumate in cealalta!"
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

