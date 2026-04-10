La conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați, Mirel Rădoi a vorbit despre trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu.

Mirel Rădoi: ”Cât timp ai pasiune pentru fotbal, ori mori acolo, ori mergi acasă!”

Antrenorul de la FCSB, care a făcut parte din delegația roș-albaștrilor, joi seară, care a mers la Arena Națională să îi aducă un ultim omagiu lui ”Il Luce”, a folosit termeni înălțători la adresa legendarului antrenor.

Rădoi a fost impresionat de tenacitatea tehnicianului și de priceperea și experiența lui Mircea Lucescu, de care antrenorul a dat dovadă până în ultimul moment.

”Am avut onoarea și privilegiul de a sta cu dânsul la masă înainte de barajul cu Islanda. Sunt puține persoane norocoase să stea și cu Mircea și cu Răzvan Lucescu. Cred că ar fi fost mai interesant să vedem un film despre cariera lui Lucescu deoarece ar fi rămas mult mai multe informații decât avem acum despre ce a însemnat cu adevărat Mircea Lucescu.

Acum putem să vedem articole, din arhivă, dar nu putem cu adevărat să avem acele informații pe care le avea el. A durat cam 2 ore acea ședintă, a reușit să ne spună despre echipa națională a Turciei, a Islandei și despre U21 a Islandei. A reușit să ne spună despre cum e să ai nepoți, ce înseamnă să ai echipă de club, ce înseamnă să fii selecționer. La un moment dat nu mai țineam ritmul și mi-am notat ce spunea.

I-am zis ‘Să nu credeți că vorbesc cu altcineva, îmi iau notițe’. Din păcate, e greu că trecem prin momentele astea. Nu mai poate să spună nimănui cunoștințele pe care le avea despre fotbal. Noi acum apăsăm un singur buton și avem raportul meciului printat. Dânsul avea 4 profesori în tribună care notau cu un creion și o foaie tot. Noi nu suntem acum în stare să luăm niște date să antrenăm ceea ce dânsul făcea atunci cu 4 profesori, cu un creion și o foaie.

Gândiți-vă cât de mare a fost dânsul și unde suntem noi după 40 și ceva de ani. (n.r. dacă toți antrenorii s-au întrebat zilele acestea dacă merită să își sacrifice sănătatea pentru fotbal) Sper să nu-și fi pus această întrebare. Și mie mi-a venit în cap, dar am refuzat-o, pentru că aș face la fel. Nu mai e vorba de vârstă cât timp ai pasiune pentru fotbal. Ori mori acolo, ori mergi acasă. Cum el a făcut toată cariera ce a vrut, e clar că și momentul și l-a ales singur”, a spus Rădoi la conferința de presă.

Mirel Rădoi: ”Jucătorii sunt dărâmați, devastați!”

Antrenorul de la FCSB a dezvăluit apoi discuțiile purtate atât cu jucătorii pe care îi antrenează la FCSB, dar și cu cei care evoluează în campionate din străinătate. Toți i-au mărturisit că sunt devastați de moartea lui Mircea Lucescu.

”Jucătorii au fost dărâmați. Și nu vorbesc doar de cei pe care îi antrenăm. Am vorbit cu foarte mulți dintre ei. În momentul ăsta nu știu cum pot să participe la antrenamente, cum pot să joace meciuri oficiale. Impactul pe care l-a avut Nea Mircea asupra lor nici ei nu erau conștienți.

După acest eveniment nefericit sunt devastați. Sunt jucători care evoluează în străinătate, am discutat cu ei, refuză să creadă, indiferent cine va fi antrenorul naționalei când vor veni la următoarea convocare parcă se vor aștepta să-l vadă pe Nea Mircea”, a adăugat antrenorul.