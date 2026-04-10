Tatăl antrenorului de la PAOK Salonic, legendarul Mircea Lucescu, a trecut în neființă brusc, la doar câteva zile după ce s-a aflat pe banca echipei naționale a României la barajul cu Turcia, scor 0-1.

Ivan Savvidis plătește 8 milioane de euro pentru a-i face pe plac lui Răzvan Lucescu

Internat după ce i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale, Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic, iar, din cauza complicațiilor apărute, medicii nu i-au mai putut salva viața.

Funeraliile au fost cu totul deosebite. Arena Națională a devenit loc de pelerinaj pentru miile de oameni care au venit să îi aducă un ultim omagiu celui care a fost considerat cel mai mare antrenor pe care l-a avut România.

Chiar dacă nimic nu poate alina durerea pierderii tatălui său, Răzvan Lucescu a primit o veste bună în ceea ce o privește pe PAOK din partea patronului Ivan Savvidis.

Presa din Grecia anunță că patronul vrea să îi facă pe plac lui Răzvan Lucescu, cel care a insistat în ultima perioadă pentru două transferuri, și este dispus să plătească opt milioane de euro.

Este vorba despre doi jucători care fac parte deja din lotul lui PAOK, însă sub formă de împrumut, Giorgos Giakoumakis și Jorge Sanchez. Răzvan Lucescu îi vrea permanent sub comanda sa și l-a convins pe Ivan Savvidis să facă un sacrificiu financiar pentru cei doi.

Cotat la șapte milioane de euro, atacantul grec Giakoumakis este împrumutat de la Cruz Azul, iar PAOK, care a plătit deja două milioane pentru împrumutul său, trebuie să mai achite cinci milioane de euro pentru transferul definitiv.

Giakoumakis a înscris 15 goluri și a contribuit cu două pase decisive în cele 34 de meciuri în care a îmbrăcat echipamentul lui PAOK.

Și Jorge Sanchez este împrumutat de PAOK Salonic tot de la Cruz Azul, iar Ivan Savvidis va trebui să plătească opt milioane de euro pentru transferul definitiv al celor doi jucători.

”Ivan Savvidis va cheltui 8 milioane pentru a achiziționa cei doi jucători, pentru a-i face pe plac lui Răzvan Lucescu”, au scris grecii de la Paixebala.gr.

VIDEO Discursul lui Răzvan Lucescu la înmormântarea lui Mircea Lucescu