La scurt timp după meci, lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei, însă lucrurile păreau că merg spre bine pentru tehnician, ca, mai apoi, legendarul antrenor să sufere un infarct miocardic acut, iar, în urma complicațiilor, să își piardă viața.

Vladimir Screciu: ” Ne-a dat peste cap să auzim această veste care ne-a devastat!”

Vladimir Screciu a vorbit despre dispariția lui Mircea Lucescu. Fundașul Universității Craiova și al echipei naționale a rememorat și momentul în care legendarului antrenor i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale.

Screciu s-a declarat de-a dreptul șocat de vestea morții tehnicianul în condițiile în care după episodul de la Mogoșoaia, Il Luce se simțea ceva mai bine.

”Am lucrat cu nea Mircea! (n.r. Ai fost martor la ce s-a întâmplat pe teren, în vestiar) Nu s-a întâmplat pe teren sau în vestiar, a fost în sala de ședințe. A fost un moment cumplit pentru noi toți. Ne-a dat peste cap, pentru că la o zi am aflat că totul era în regulă, iar alaltăieri seară să auzim această veste care ne-a devastat.

Dumnezeu să îl odihnească, îmi pare foarte rău că s-a ajuns aici, nu cred că merita, niciodată nu ne-a stat gândul că se poate întâmpla un asemenea eveniment, mai ales la cum îl cunoșteam noi pe nea Mircea, era în vână și dintr-odată s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Durerea este foarte mare, pentru că acum câteva zile a fost acțiunea, am lucrat cu dânsul, iar acum să se întâmple asta este o durere foarte mare pentru noi toți și cred că pentru întreaga Românie”, a spus Vladimir Screciu.