Echipa Beşiktaş l-a omagiat pe legendarul antrenor Mircea Lucescu la meciul de vineri cu Antalyaspor, câştigat cu scorul de 4-2, în etapa a 29-a a campionatului Turciei.

Jucătorii echipei Beşiktaş au ieşit la încălzire purtând tricouri cu imaginea lui Lucescu.

De asemenea, jucătorii de la Beşiktaş au afişat un banner pe care scria: „Nu te vom uita niciodată, campionul centenarului”.

Înaintea meciului, s-a ţinut un moment de reculegere de un minut în memoria tehnicianului.