Echipa Beşiktaş l-a omagiat pe legendarul antrenor Mircea Lucescu la meciul de vineri cu Antalyaspor, câştigat cu scorul de 4-2, în etapa a 29-a a campionatului Turciei.
Jucătorii echipei Beşiktaş au ieşit la încălzire purtând tricouri cu imaginea lui Lucescu.
De asemenea, jucătorii de la Beşiktaş au afişat un banner pe care scria: „Nu te vom uita niciodată, campionul centenarului”.
Înaintea meciului, s-a ţinut un moment de reculegere de un minut în memoria tehnicianului.
Mircea Lucescu, campion în Turcia cu Beșiktaș în anul centenarului clubului
Mircea Lucescu a câştigat titlul în Turcia cu Beşiktaş în anul în care clubul turc a împlinit 100 de ani (sezonul 2002-2003).
Lucescu a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 80 de ani, şi a fost înmormântat vineri.
În România au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu tehnicianului vicepreşedintele clubului Beşiktaş, Hakan Daltaban, şi Çağatay Abraş, membru al Consiliului de Administraţie responsabil cu activităţile de volei, precizează news.ro.