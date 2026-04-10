Cum l-a omagiat Beșiktaș pe Mircea Lucescu în meciul de astăzi cu Antalyaspor

Cum l-a omagiat Beșiktaș pe Mircea Lucescu în meciul de astăzi cu Antalyaspor Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marele antrenor român a încetat din viață la vârsta de 80 de ani.

TAGS:
Mircea LucescuBesiktasAntalyasporTurciaomagiu Mircea Lucescu
Din articol

Echipa Beşiktaş l-a omagiat pe legendarul antrenor Mircea Lucescu la meciul de vineri cu Antalyaspor, câştigat cu scorul de 4-2, în etapa a 29-a a campionatului Turciei.

Jucătorii echipei Beşiktaş au ieşit la încălzire purtând tricouri cu imaginea lui Lucescu. 

De asemenea, jucătorii de la Beşiktaş au afişat un banner pe care scria: „Nu te vom uita niciodată, campionul centenarului”.

Înaintea meciului, s-a ţinut un moment de reculegere de un minut în memoria tehnicianului.

Mircea Lucescu, campion în Turcia cu Beșiktaș în anul centenarului clubului

Mircea Lucescu a câştigat titlul în Turcia cu Beşiktaş în anul în care clubul turc a împlinit 100 de ani (sezonul 2002-2003).

Lucescu a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 80 de ani, şi a fost înmormântat vineri. 

În România au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu tehnicianului vicepreşedintele clubului Beşiktaş, Hakan Daltaban, şi Çağatay Abraş, membru al Consiliului de Administraţie responsabil cu activităţile de volei, precizează news.ro.

Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!