Metaloglobus ia 4 puncte cu FCSB si Craiova, CFR pierde pe bandă rulantă, iar Botoșani păcălește tot ce-i în jurul ei cu o nouă victorie din care nu ai ce povesti.

Editorial de Andrei Grecu | FCSB dă semne de viață, Oțelul își pune singură piedică, iar Craiova... așa e la Craiova, așa va fi mereu!

Mai avem o etapă din turul de campionat și ne trezim că multe dintre combatante nu se mai trezesc. CFR e-ntr-un moment din care parcă nici nu vrea să iasă. Să vină Farul să te bată cu 2-0 la Cluj, e ca și cum te-ai duce alergând la marathon și nu știi de ce ești obosit când trebuie să pleci de la start. Farul nu știe cum, dar bate la Cluj și, miraculos, e la limita dintre play-out și play-off deși forma echipei e una deplorabilă.

Rapid notează ceva banal: o umilește pe Slobozia cu 4-1 în Giulești. Dacă erau și mai ambițioși, urcau pe primul loc, la golaveraj. În frunte rămâne Botoșani care, așa cum e firesc, o bate pe Sibiu, nimeni alta decât penultima clasată. FCSB se distrează cu UTA, un alt rezultat logic, fără loc de istoric.

U Cluj scapă de Sabău și profită de ambiguitatea care se lipește de Oțelul. Balint e speriat că după doi de 4-0, echipa lui chiar ar putea reuși ceva notabil și alege să se autosaboteze cu o tactică lașă, chiar acasă, la Galați. Fără să arate nimic, U Cluj bate cu 2-1 și repară într-un singur meci multe din gafele notate de Sabău. Argeș - Dinamo 1-1 și Csikszereda - Petrolul 1-1 definesc ideal statusul celor două partide - riscuri puține, pace la final.

De titlu, de play-off, e devreme să putem vorbi. Eu încă mai cred că CFR și FCSB vor fi în play-off și am dubii mari că Botoșani va fi acolo, în primele 6 când se trage linia celor 30 de etape.

