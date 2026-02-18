OPINIE The Usual Suspect. Andrei Grecu scrie după meciul Benfica - Real Madrid 0-1

Andrei Grecu
Sunt aproape convins că Prestianni n-a gândit nimic cu tentă rasistă când l-a insultat pe Vinicius.

Când toți s-au luat de mână în falsa horă dedicată lui Vinicius și modului „brutal” în care își trăiește, printre lacrimi, anii de glorie pe terenul de fotbal, vin cu o idee deloc originală, dar pe care prea puțini au curajul să și-o asume fără să-și ridice tricoul deasupra gurii. (wink-wink)

N-a mai vorbit nimeni despre ce-a fost la Benfica - Real 0-1. Nimic despre pumnul lui Valverde peste care nimeni nu s-a chinuit să mai dea un replay. Dar nu despre arbitri e acum, deși e despre Real Madrid (iarăși wink-wink). 

Fără să fie vreo amprentă lăsată în urmă că s-ar putea numi surpriză că Real a bătut-o pe Benfica la Lisabona. Fără să ne batem gura despre cât de frumos a fost golul numărului 7 de la Real. Fără să vrem, vorbim despre ce-a fost între Prestianni și Vinicius Jr. 

Provocator de meserie și uneori și fotbalist cu acte în regulă, Vinicius și-a etalat demult rolul de actor dramatic

M-arunc în gura albilor (blancos) și zic că nu e nicio urmă de rasism în ceea ce a făcut băiatul în roșu, de 1,66 și 20 de ani din Argentina, pe nume Prestianni. Provocator de meserie și uneori și fotbalist cu acte în regulă, Vinicius și-a etalat demult rolul de actor dramatic în orice scenă intră în tricoul Realului.

A devenit despre orice, mai puțin despre fotbal când e Vinicius implicat. Sunt aproape convins că Prestianni n-a gândit nimic cu tentă rasistă când l-a insultat pe Vinicius. Așa cum probabil că n-a făcut-o, pe tot parcursul meciului cu Mbappe, Camavinga, Tchouameni, Rudiger sau Trent. Istoria îl găsește, de fiecare dată, doar pe Vinicius în rolul abuzatului. Cumva, nimeni altcineva de la nicio altă echipă din Spania nu e abuzat rasial de fanii adverși sau de adversari.

Nu pare cusută cu ață albă povestea?

Nu pare cusută cu ață albă povestea în care doar Vinicius vede negru în fața ochilor?! Nu e despre rasism este despre ceea ce primești când oferi doar mostre de toxicitate și te hrănești cu două mâini din ura pe care o provoci pentru ca mai apoi să te camuflezi în spatele etichetei de victimă. 

Au fost rânduri despre personajul Vinicius care își maschează aroganța, lașitatea, lipsa de fair-play, stilul provocator și restul defectelor în spatele unui hashtag care-i la modă și nu prea poate fi contestat în actualitatea prezentului.

