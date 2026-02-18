The Usual Suspect. Andrei Grecu scrie după meciul Benfica - Real Madrid 0-1

Când toți s-au luat de mână în falsa horă dedicată lui Vinicius și modului „brutal” în care își trăiește, printre lacrimi, anii de glorie pe terenul de fotbal, vin cu o idee deloc originală, dar pe care prea puțini au curajul să și-o asume fără să-și ridice tricoul deasupra gurii. (wink-wink)

N-a mai vorbit nimeni despre ce-a fost la Benfica - Real 0-1. Nimic despre pumnul lui Valverde peste care nimeni nu s-a chinuit să mai dea un replay. Dar nu despre arbitri e acum, deși e despre Real Madrid (iarăși wink-wink).

Fără să fie vreo amprentă lăsată în urmă că s-ar putea numi surpriză că Real a bătut-o pe Benfica la Lisabona. Fără să ne batem gura despre cât de frumos a fost golul numărului 7 de la Real. Fără să vrem, vorbim despre ce-a fost între Prestianni și Vinicius Jr.