Antrenorul lui Olympique Marseille, Roberto De Zerbi, s-a arătat mulţumit de echipa sa, în ciuda înfrângerilor suferite în ultimele două meciuri, relatează AFP.

După o săptămână marcată de două înfrângeri la limită în deplasare, 1-2 cu Sporting Lisabona, în Liga Campionilor, şi tot 1-2 la Lens, în campionat, OM încearcă să reţină lucrurile bune şi să-şi păstreze calmul, motivată de nevoia de a recăpăta o dinamică pozitivă atunci când va primi vizita lui Angers miercuri, în etapa a 10-a din Ligue 1.

De Zerbi și Aubameyang despre perioada mai puțin fastă a lui OM



"Când se întâmplă înfrângeri de genul acesta, ca la Lisabona sau Lens, îi doare pe toţi. Dar trebuie să fii calm, lucid şi senin în momentul când le evaluezi. Lucrurile merg bine. Pe toţi îi deranjează să piardă, dar se poate întâmpla", a explicat antrenorul italian.

De Zerbi şi atacantul Pierre-Emerick Aubameyang, ambii prezenţi în faţa presei marţi, au promis că OM va rămâne calmă. Dar ei au recunoscut că nu ar trebui să se lase orbiţi de prima repriză reuşită a meciurilor de la Lisabona şi Lens.

"Suntem conştienţi de calităţile noastre şi primele reprize au fost foarte bune. Dar o singură repriză nu este suficientă. Trebuie să găsim un echilibru pe tot parcursul meciului", a afirmat atacantul gabonez, citat de Agerpres.

"Suntem calmi pentru că facem lucrurile bine. Dar în ultimele două meciuri a lipsit ceva. La finalizare, sau puţină răutate în dueluri. Noi am făcut şi câteva greşeli, cum ar fi simularea lui Emerson sau penalty-ul lui Pavard", a recunoscut De Zerbi, care a remarcat şi numărul de accidentări din lotul său.

"Dacă vrem să ne atingem obiectivele şi să devenim o echipă mare, trebuie să ne revenim imediat", a spus Aubameyang. "Avantajul de a avea un program încărcat este că nu avem timp să ne gândim şi trebuie să mergem mai departe", a adăugat el.

Roberto De Zerbi este dublu campion al României, ca jucător, cu CFR Cluj.

