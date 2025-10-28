Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, a declarat că atacantul său Erling Haaland ar putea fi odihnit pentru meciul de miercuri din runda a patra a Cupei Ligii Angliei, împotriva clubului galez de liga a doua Swansea City, în timp ce mijlocaşul Rodri rămâne indisponibil, scrie Reuters.

Haaland nu a reuşit să marcheze pentru prima dată în 13 meciuri pentru club şi naţionala Norvegiei în înfrângerea de duminică, 0-1 în Premier League cu Aston Villa, meci în care s-a lovit de bară în ultimele minute.

Ce a spus Guardiola despre Haaland



"Pe Erling nu l-am văzut astăzi, dar a fost o lovitură şi pe zi ce trece este mai bine. Acum ne antrenăm în această după-amiază, când vom afla mai multe despre cum se simte şi vom decide dacă poate juca. Da, acesta e un meci în care noi l-am putea menaja pe Erling", a afirmat Guardiola marţi, într-o conferinţă de presă.

Câştigătorul Balonului de Aur din 2024, Rodri, nu a mai jucat de când a suferit o accidentare în partida cu Brentford, înainte de pauza internaţională din octombrie. Spaniolul încearcă să revină la cel mai bun nivel al său după ce s-a accidentat grav la genunchi în urmă cu 13 luni.

"Rodri încă nu este (pregătit), se simte mai bine, se antrenează cu noi. Nu, nu am nicio idee când va fi disponibil. Sper în curând, dar nu încă", a spus Guardiola, citat de Agerpres.

City, care a câştigat Cupa Ligii de patru ori sub conducerea lui Guardiola, se aşteaptă să recurgă o rotaţie semnificativă a jucătorilor pentru deplasarea în sudul Ţării Galilor, deoarece continuă să gestioneze un program încărcat.

Deşi City este mare favorită în faţa lui Swansea, care ocupă locul 13 în Championship, Guardiola a spus că nu priveşte de sus nicio echipă.

