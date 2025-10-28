De la ora 21:00, pe Sport.ro, în format LIVE TEXT, se dispută un meciul CS Dinamo București - FC Dinamo. Cele două echipe înfrățite se înfruntă în premieră într-un duel oficial.

CS Dinamo – FC Dinamo, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:00

CS Dinamo, formație nou-promovată în Liga 2, este antrenată de Florin Bratu, fost atacant și antrenor al lui FC Dinamo. Gruparea din „Ștefan cel Mare” s-a calificat în faza grupelor după o victorie spectaculoasă, 3-2 cu Politehnica Timișoara, și speră să producă surpriza în fața echipei de primă ligă.

Bratu are în lot trei jucători împrumutați de la FC Dinamo, care nu doar că fac parte din echipă, ci sunt titulari de bază:

Vadym Kyrychenko (19 ani) – golgheterul echipei, cu 4 goluri în toate competițiile;

Răzvan Pașcalău (21 de ani) – fundaș central, venit de la Lecce, integralist în ultimele 5 etape;

Yanis Neculai (18 ani) – fundaș dreapta, cu 8 prezențe și o pasă de gol în actualul sezon.

Programul grupei D

Etapa 1 (28-30 octombrie 2025):

CS Dinamo – FC Dinamo

Concordia Chiajna – FC Hermannstadt

FC Botoșani – Farul Constanța

Etapa 2 (2-4 decembrie 2025):

Farul – FC Dinamo

FC Botoșani – FC Hermannstadt

CS Dinamo – Concordia Chiajna

Etapa 3 (10-12 februarie 2026):