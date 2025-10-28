Emilian Dolha: ”Gabi Tamaș este un animal diferit!”

Dolha este acum antrenor de portari la Concordia Chiajna, acolo unde activează și Gabi Tamaș, care este manager sportiv.

”Cum șutează Gabi Tamaș de la 16 metri?”, a fost întrebarea adresată de Andru Nenciu lui Emilian Dolha.

Fostul portar trecut pe la echipe precum Dinamo și Rapid a răspuns fără să stea pe gânduri. A fost impresionat de capacitățile native ale lui Gabi Tamaș, mai ales că a evoluat în Premier League.

”Tamaș șutează tare, foarte tare. E un animal diferit, e ceva diferit față de tot ce am întâlnit. Înțeleg să ai puterea lui, să ai forța lui, dar antrenându-te și fiind profesionist, muncind exagerat de mult. Din punct de vedere genetic, Gabi e ceva wow, wow, serios.

Băi, frate, a jucat în Anglia, unde sunt ’toporarii’ ăia. Hai că în prima ligă acum nu sunt, dar a jucat și în prima, și în a doua. Mai povestea câte una, alta... Tare de tot, să fii acolo... foarte greu”, a spus Ema Dolha la Poveștile Sport.ro.

