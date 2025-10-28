Fără precedent! Ce va face Barcelona după scandalul lui Lamine Yamal din El Clasico

Fără precedent! Ce va face Barcelona după scandalul lui Lamine Yamal din El Clasico La Liga
Alexandru Hațieganu
Lamine Yamal a ieșit în evidență cu un mare scandal înainte de El Clasico.

BarcelonaLamine YamalReal MadridEl Clasico
Barcelona a pierdut duelul cu Real Madrid de pe „Santiago Bernabeu”, scor 1-2, iar scandalul creat de Lamine Yamal înaintea El Clasico a stârnit reacții imediat după meci.

Catalanii au luat o decizie în urma celor întâmplate, pentru a putea evita astfel de situații pe viitor.

Barcelona s-a hotărât în cazul lui Lamine Yamal

Pe lângă talentul incredibil pe care îl are, Lamine Yamal este cunoscut și pentru declarațiile pline de încredere pe care le are înaintea meciurile importante.

De această dată, starul Barcelonei a fost întrebat dacă Real Madrid este favorizată de arbitri, având în vedre ultimele controverse legate de arbitraj din La Liga.

Yamal nu a ezitat și a spus despre madrileni că „Fură, se plâng tot timpul” și a adăugat „Ei bine, să vedem”, referindu-se la El Clasico încheiat 1-2 în favoarea lui Real Madrid, conform Sport.

În urma acestui episod, dar și al postărilor făcute de starul catalanilor, Barcelona și Jorge Mendes, agentul jucătorului, au hotărât ca Lamine Yamal să fie „controlat”, conform Sport.es.

Concret, un delegat al formației blaugrana va fi consultat de jucătorul de 18 ani înainte de a publica ceva pe rețele de socializare, de acum încolo.

Mesajul controversat al lui Yamal! Poza postată de fotbalistul de 18 ani

Spaniolul a postat pe contul său oficial de Instagram un mesaj motivațional înaintea duelului cu Real Madrid. 

„Jucătorul care vine din cartier nu concurează pentru faimă, ci pentru viitor. Nu joacă pentru lumina reflectoarelor, joacă pentru a nu se mai întoarce niciodată. Adevărata presiune nu este pe stadion, ci în ochii celor care nu au încetat niciodată să creadă. Și când marchează, nu sărbătorește pentru el însuși, ci sărbătorește pentru că acel gol poate schimba ceva pentru el, pentru oamenii lui și pentru cartierul său.

Mi-am lăsat frica în urmă în Parcul Mataro cu mult timp în urmă.”, este textul din filmulețul postat de Yamal.

Mesajul acesta este urmat de o poză de la ultimul „Clasico” jucat pe „Santiago Bernabeu”, încheiat 4-0 în favoarea Barcelonei, de la momentul în care el a marcat golul de 3-0.

