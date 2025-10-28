Fără precedent! Ce va face Barcelona după scandalul lui Lamine Yamal din El Clasico

Barcelona a pierdut duelul cu Real Madrid de pe „Santiago Bernabeu”, scor 1-2, iar scandalul creat de Lamine Yamal înaintea El Clasico a stârnit reacții imediat după meci.

Catalanii au luat o decizie în urma celor întâmplate, pentru a putea evita astfel de situații pe viitor.



Barcelona s-a hotărât în cazul lui Lamine Yamal

Pe lângă talentul incredibil pe care îl are, Lamine Yamal este cunoscut și pentru declarațiile pline de încredere pe care le are înaintea meciurile importante.

De această dată, starul Barcelonei a fost întrebat dacă Real Madrid este favorizată de arbitri, având în vedre ultimele controverse legate de arbitraj din La Liga.

Yamal nu a ezitat și a spus despre madrileni că „Fură, se plâng tot timpul” și a adăugat „Ei bine, să vedem”, referindu-se la El Clasico încheiat 1-2 în favoarea lui Real Madrid, conform Sport.