LIVE Dinamo - VC Strumica 1-0 (25-17), 20-12 în al doilea set



UPDATE SETUL 1 Dinamo câștigă primul set, 25-17. Petar Premovic este în formă și în returul cu Strumica.

UPDATE Start de meci în Sala Dinamo!

Știrea inițială

De la ora 19:00, campioana Dinamo joacă returul din turul 1 din CEV Champions League cu VC Strumica din Macedonia de Nord.

În prima manșă, trupa din Ștefan cel Mare a câștigat clar în deplasare, 3-0 după 25-18, 25-20 și 25-19 în cele trei seturi și puțin peste o oră de joc.

Meciul retur de astăzi se joacă în Sala Dinamo.



Petar Premovic și Mircea Peța au fost la înălțime în meciul tur câștigat cu 3-0



Petar Premovic, cu 14 puncte, și Mircea Peța, cu 11 puncte, au fost cei mai buni marcatori ai echipei antrenate de Bogdan Tănase.

Posibilul adversar al lui Dinamo din turul 2 va fi învingătoarea dintre Orion Stars din Olanda și Volley Ljubljana din Slovenia.

Janis Medenis și Sergio Diaconescu, pregătiți de calificare

