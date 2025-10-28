Cupa României, cu un format criticat în continuare, după cum Sport.ro a arătat aici, pornește la drum, începând de astăzi, cu primele confruntări din faza grupelor.

Vorbim despre un total de 24 de formații, care sunt implicate în această etapă. În urma tragerii la sorți, ele au fost împărțite în patru grupe de câte șase. Fiecare echipă o să joace un total de trei meciuri în grupa din care face parte. În cazul FCSB-ului însă, deja avem parte de o anomalie din cauza programului!

Dincolo de aceste probleme, Cupa României rămâne „salvarea“ unor echipe care deja au cam dat-o în bară, în campionat. În această situație e chiar deținătoarea trofeului, CFR Cluj. Ardelenii vor juca, astăzi, fiind incluși în programul zilei, care include patru partide:

*Sporting Liești – Oțelul Galați, ora 15.00

*Csikszereda – Sepsi Sfântu Gheorghe, ora 16.00

*CSM Slatina – CFR Cluj, ora 18.30

*CS Dinamo – Dinamo, ora 21.00

Primele trei partide vor fi oferite aici, în format LIVE TEXT, de Sport.ro.

Meciul serii, unul „în familie“ pentru suflarea dinamovistă, în care se va întâlni divizionara secundă cu trupa lui Kopic, va fi de asemenea în format LIVE TEXT, după cum Sport.ro a anunțat aici.

Cupa României, faza grupelor

Grupa A: CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăviţa, CSM Slatina

Grupa B: Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul, UTA, Gloria Bistrița, Sănătatea Cluj

Grupa C: Universitatea Cluj, Oţelul Galaţi, Sepsi, Csikszereda, CS Sporting Lieşti, CS Metalul Buzău

Grupa D: Dinamo (Superliga), CS Dinamo Bucureşti (Liga a II-a), Hermannstadt, Farul Constanţa, FC Botoşani şi Concordia Chiajna

