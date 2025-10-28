FRF nu a stat pe gânduri! Gigi Becali, taxat după declarațiile de la finalul meciului

FRF nu a stat pe gânduri! Gigi Becali, taxat după declarațiile de la finalul meciului Superliga
Gigi Becali a fost sancționat de FRF în urma declarațiilor făcute la finalul unui meci.

Patronul lui FCSB este cunoscut pentru declarațiile pe care le ofere la finalul unui meci în care echipa sa nu iese învingătoare.

În urma partidei cu CFR Cluj, încheiată 2-2, patronul lui FCSB a făcut declarații deranjante la adresa ui Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan, iar Gigi Becali a fost amendat de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal.

Gigi Becali, sancționat după declarațiile de la finalul meciului CFR Cluj - FCSB

Patronul campioanei României a fost supărat după ce echipa sa nu a primit două lovituri de la 11 metri clare, din punctul său de vedere.

„Nu s-a mai văzut așa ceva de cinci ani. E tras de tricou, nu e 11 metri, ăla dă cu cotul, nu e 11 metri. Trebuie dați afară din arbitraj. Mintea lor, ochii lor nu raționează. Du-te, tată, la spital și controlează-te la cap. Duceți-vă, mă, pe câmp.

Bă, Hațegane, du-te, bă, la doctor, că e doctor sau du-te la colegii tăi să vadă dacă mai ai ceva în bibilica aia, să verifice bibilica aia. Și tu, Colțescule, ai avut probleme în viața ta și poate mai ai ceva probleme de bibilică spartă. Că asta e soarta”, a spus atunci Gigi Becali.

În urma acestor declarații ale patronului de la FCSB, Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal l-a sancționat cu avertisment și cu o amendă de 5.000 de lei pe Gigi Becali.

„Admite sesizarea Comisiei Centrale a Arbitrilor. În temeiul art. 12, 14 Bis și 15 raportat la art. 52/2/b și 4 din RD al FRF, pârâtul Becali George se sancționează cu Avertisment și penalitate de 5.000 lei.”, a fost decizia comisiei de disciplină.

