Balotelli, OUT din lotul Italiei pentru derby-ul cu Portugalia! Mircea Lucescu, in pericol de demitere! 21.45 Portugalia - Italia, Suedia - Turcia, Muntenegru - Lituania

17:28

Derby-ul zile are loc in grupa C din Liga 1 in Nations League intre campioana Europei, Portugalia, si campioana mondiala din 2006, Italia. Mario Balotelli a fost lasat acasa de Roberto Mancini deoarece atacantul lui Nice nu este pus la punct cu pregatirea fizica.



Invins in primul meci de Rusia, Mircea Lucescu risca sa fie demis in cazul unui esec in aceasta seara contra Suediei.



REZUMATELE TUTUROR PARTIDELOR SUNT IN DIRECT LA PROTV, IN ACEASTA SEARA DE LA 23.30



Iata partidele de astazi din Nations League:



Liga A, grupa 3: 21.45 Portugalia - Italia

Liga B, grupa 2: 21.45 Suedia - Turcia

Liga C, grupa 1: 21.45 Scotia - Albania

Liga C, grupa 4: 21.45 Muntenegru - Lituania, Serbia - Romania

Liga D, grupa 1: 21.45 Andorra - Kazahstan

Liga D, grupa 3: 21.45 Kosovo - Feroe, Malta - Azerbaijan