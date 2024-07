Mario Balotelli are contractul pe masă! "Acord" și bilet de avion pentru italian

Formația braziliană Corinthians pare să fi câștigat cursa pentru semnătura lui Balotelli, în ciuda competiției cu cluburile bogate din Orientul Mijlociu.

Atacantul în vârstă de 33 de ani este în prezent liber de contract după ce s-a despărțit la începutul lunii iulie de formația turcă Adana Demirspor, unde a marcat șapte goluri și a oferit o pasă decisivă în 16 apariții sezonul trecut.

Potrivit presei din Brazilia, negocierile între Balotelli și Corinthians sunt în desfășurare, dar există dificultăți legate de termenii personali.

Balotelli ar cere un bonus de semnătură de 1,5 milioane de euro, plus un salariu anual de 3 milioane de euro.

"Am luat legătura cu Alex Firmino, agentul lui Balotelli. Mi-a spus că Mario chiar vrea să joace pentru Corinthians. Ar fi deja aproape de un acord de salarizare", au scris portughezii de la SCCP MAIS .



INFORMAÇÃO SOBRE MARIO BALOTELLI

Eu consegui uma conversa particular com Alex Firmino, agente que tem representação do atleta na América do Sul e o próprio Balotelli.

Ele me disse que o Balotelli quer MUITO jogar no Corinthians.

Ja estariam perto de um acordo salarial. pic.twitter.com/KQlMuyDTCO