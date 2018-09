SERBIA - ROMANIA 2-2 | "Selectioner fara voce, ca de obicei!" Reactia lui Cosmin Contra dupa egalul din Nations League! Ce a spus despre titularizarea lui Dragus

Selectionerul Cosmin Contra a vorbit in direct la Pro TV dupa egalul cu Serbia, scor 2-2, despre jocul echipei nationale si indeplinirea obiectivului: ocuparea uneia din primele 2 pozitii in Liga C din UEFA Nations League.

"Normal ca sunt multumit si fericit. A fost un meci cu ocazii de ambele parti, cu putina sansa puteam sa ne intoarcem cu 3 puncte la ocaziile pe care le-am avut in ultimele 10 minute. Felul in care jucatorii au iesit de la vestiare, atitudinea pe care au avut-o, nu s-au mai speriat de sarbi.



Din pacate, a fost o lectie cu Muntenegru, noi n-am stiut sa jucam impotriva unei astfel de echipe defensiva. Impotriva uneia dintre cele mai bune echipe din Europa ne-am ridicat la nivelul lor.



Ca intotdeuna, un selectioner fara voce. Dar nu conteaza pentru mine, am revenit de la 0-1 si 1-2. E clar ca nu ma multumesc cu 2 puncte dupa primele 2 etape, mi-as fi dorit 4 puncte. Ma gandesc mai intai la meciul cu Lituania, o echipa puternica pe propriul teren pe teren artificial, o echipa masiva care joaca cu 5 fundasi.



Mitrita la antrenamentul oficial a simtit o durere la inghinali si mi-a fost teama sa-l introduc din primul minut si am decis sa-l folosesc pe final cand a avut ocazii de a marca. Asa ca am decis sa-l folosesc pe Dragus cel care a impresionat toata saptamana, a avut tupeu si a facut un meci bun la debut.



Au fost 2 goluri care puteau fi evitate. Am analizat acest joc al sarbilor dar in prima repriza nu am reusit sa-i inchidem pe benzi. La pauza cand am reorganizat putin echipa si s-a vazut.



Putem termina in primele 2 echipe. Dar cel mai important este meciul cu Lituania. Daca la partida cu Serbia pe teren propriu cu suporterii de partea noastra vom avea 5 puncte, putem sa terminam grupa chiar pe primul loc" a spus Cosmin Contra pentru Pro TV.