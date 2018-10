Nationala ii pune cruce Lituaniei ca sa castige grupa de Nations League! Meciul din Lituania va fi la PRO TV, joi de la 21:45

Romania vrea sa castige grupa de Nations League, iar primul pas este o victorie in Lituania.

Dealul Crucilor e la 200 de kilometri de Vilnius. Locul de pelerinaj are peste 500 de mii de cruci de toate marimile. Primele cruci au fost aduse pe deal in urma cu 200 de ani.



Legenda spune ca fiecare persoane care vine aici, aduce o cruce si isi pune o dorinta, iar aceasta i se va indeplini.



Meciul dintre Lituania si Romania este joi de la ora 21:45 in direct la PRO TV.