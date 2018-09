Ce lovitura pentru Dica! Pintilii a aflat cate meciuri rateaza dupa accidentarea de la nationala

Mihai Pintilii a iesit accidentat din meciul cu Muntenegru.

Pintilii sta pe bara o luna si jumatate dupa accidentarea de la Ploiesti, anunta Digi. Mijlocasul FCSB a suferit o ruptura musculara la muschiul femural stang si va rata si urmatoarele convocari la nationala, cu Lituania si Serbia.

Pintilii a scapat pentru moment de operatie, situatie la care insa va ajunge daca nu va raspunde la tratament.

Dica nu se va putea baza pe Pintilii, aflat in forma buna inaintea accidentarii, la meciurile cu CFR, Dunarea Calarasi, Hermannstadt si Concordia Chiajna. Apoi, nationala are programate meciurile cu Lituania si Serbia, pe 11 si 14 octombrie, in direct la PROTV.



Dica ii recomandase lui Contra sa nu-l forteze pe Pintilii in cele doua meciuri ale nationalei.

"L-am folosit si joi si duminica, la trei zile a jucat cu Botosani. Eu sper sa faca un meci bun cu Muntenegru si sa-l schimbe, daca avem un avantaj. Sa-l mai odihneasca, pentru ca Pinti este un jucator cu experienta, dar ii este greu sa duca jocul din trei in trei zile . El nu poate duce, in ritmul asta, doua meciuri oficiale la echipa nationala. Sigur ca sunt meciuri importante ale tricolorilor, orice am spune noi", spunea Nicolae Dica.