SERBIA - ROMANIA, LIVE LA PROTV, 21:45 | Contra face 4 schimbari in echipa: cum arata nationala la al doilea meci din Nations League

Serbia - Romania este luni seara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV.

SERBIA - ROMANIA, 21:45, LIVE LA PROTV

Serbia - Romania este al doilea meci al echipei lui Contra in Nations League. Nationala a debutat cu o remiza cu Muntenegru, scor 0-0, pe teren propriu.

Fortat de accidentari, dar si de forma slaba a unora dintre fotbalisti, Contra va efectua patru schimbari in echipa de start pentru meciul cu Serbia. Chiriches si Pintilii s-au accidentat in partida cu Muntenegru, in timp ce Maxim si Keseru vor fi lasati pe banca. In locul lor vor intra Balasa, Anton, Razvan Marin si Tucudean.

Cum va arata Romania la meciul cu Serbia: Tatarusanu - Benzar, Sapunaru, Balasa, Bancu - Anton, Marin - Chipciu, Stanciu, Mitrita - Tucudean.



"Am avut si noi absente cu Muntenegru, ca am vazut ca s-a vorbit doar de absentele lor. Au lipsit Deac, Grigore, Razvan Marin, Andone, cu totii jucatori care pot intra oricand. In plus, maine vor lipsi si Pintilii, Chiriches si Bicfalvi. Speram ca victoria de maine sa i-o dedicam lui Vlad.

Nu mi-e frica niciodata! Exista respect pentru nationala Serbiei, o nationala foarte puternica din toate punctele de vedere, dar in niciun caz frica. Am incredere totala in jucatorii mei si sper ca maine sa ne ridicam la nivelul unui adversar atat de puternic si sa ne facem jocul cum trebuie.

Ma astept ca nationala Serbiei sa joace ofensiv, sa puna presiune asupra echipei noastre, sa incerce sa atace din primul minut, sa incerce sa marcheze repede. De aceea ne-am pregatit foarte bine in aceste zile. Dar, cum am zis, am mare incredere in baietii mei.

Se vorbeste foarte mult despre egalul cu Muntenegru, dar eu cred ca nu se analizeaza per ansamblu corect. Cei care au jucat fotbal si comenteaza nu vad ca am avut 90 de minute de dominare totala. Echipa adversa a fost periculoasa pe niste neatentii. Daca se uita cineva care a jucat fotbal si vede cat de repede am recuperat, de cate ori am recuperat, de cate ori ne-am repliat, la cum am recuperat...", a declarat Cosmin Contra.

Nations League poate ajuta nationala Romaniei sa obtina o calificare mai lejera la Campionatul European din 2020. Daca echipa lui Contra nu se va califica la turneul final prin intermediul preliminariilor clasice, "tricolorii" pot prinde play-off-ul daca termina grupa de Nations League cel putin pe locul 2.